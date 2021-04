María Camila Osorio no tuvo problemas para meterse en segunda ronda del WTA de Bogotá

Alejandro Cabra Hernandez

Debut y victoria para la tenista colombiana María Camila Osorio en la 28ª edición de la Copa Colsanitas, torneo de la categoría 250, perteneciente al Circuito WTA y el cual se juega sobre las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá. La raqueta cafetera superó por 6-3 y 6-2 a la estadounidense Sachia Vickery luego de una hora y 26 minutos de juego.



El partido no empezó de la mejor manera para la cucuteña, pues de entrada la norteamericana quebró; sin embargo, su recuperación fue inmediata, y no solo igualó las acciones, sino que siguió de largo para tomar la delantera.



El dominio se extendió hasta el segundo set, donde María Camila no dio chances a su rival, le arrebató el servicio en dos ocasiones y con ello aseguró su boleto a la siguiente fase en la que se medirá a la checa Tereza Martincova, quien venció 4-6, 6-4 y 6-4 a la suiza Leonie Kung.



“Fue un partido bastante difícil, tuve enfrente a una rival muy complicada, el partido salió tal cual como lo planifiqué junto a mi entrenador Ricardo Sánchez”, expresó en primera instancia la integrante del Equipo Colsanitas.



“No conozco a mi siguiente oponente, no obstante, todas las rivales son difíciles y sé que me espera un partido muy complicado, daré lo mejor de mí y trataré de disfrutar al máximo”, añadió.



La otra colombiana que vio acción esta jornada fue Jessica Plazas, quien cayó por 0-6 y 1-6 con la española Lara Arruabarrena; en consecuencia, la única raqueta cafetera que sigue en acción es Osorio. “Es un torneo WTA, el nivel es muy alto, la mayoría de las rivales son Top-100 o han estado en este grupo, por consiguiente, me siento muy contenta de estar en segunda ronda.



Resultados de la jornada



[WC] María Camila Osorio (COL) a Sachia Vickery (USA) 6-3 y 6-2

[7] Tereza Martincova (CZE) a Leonie Kung (SUI) 4-6, 6-4 y 6-4

[Q] Daniel Seguel (CHI) a [4] Clara Tauson (DIN) 1-6, 6-3 y 6-2

[Q] Harmony Tan (FRA) a Mihaela Buzarnescu (RUM) 6-3 y 6-3

[Q] Lara Arruabarrena (ESP) a Jessica Plazas (COL) 6-0 y 6-1

[3] Arantxa Rus (HOL) a Irina Bara (RUM) 6-4, 5-7 y 6-4

[5] Tamara Zidansek (SLO) a Anna Kalinskaya (RUS) 6-0 y 7-5

[Q] Giulia Gatto-Monticone (ITA) a Astra Sharma (AUS) 4-6, 7-5 y 6-1

Sara Errani (ITA) a [2] Sara Sorribes (ESP) 7-5 y 7-5