María Camila Osorio cayó en segunda ronda del US Open 2021

La joven colombiana Camila Osorio sufrió el miércoles una contundente derrota por 6-0 y 6-1 ante la tunecina Ons Jabeur en la segunda ronda del Abierto de tenis de Estados Unidos.



Osorio, de 19 años, se vio totalmente superada por Jabeur, vigésima sembrada, y se despidió del Grand Slam de Nueva York tras apenas 53 minutos de juego.



"No fue mi día, no se dieron las cosas. De verdad lo intenté pero no fue un buen día", dijo la tenista de Cúcuta en la conferencia de prensa.



"No encontré hoy mi juego, no tuve claro qué hacer porque ella jugó muy profundo y le salieron bien los golpes. No le pude hacer daño de ninguna forma", reconoció abatida la jugadora.



Osorio había dejado una buena impresión el lunes en su estreno ante la serbia Ivana Jorovic, a la que derrotó por un doble 6-2, y soñaba con llegar más lejos en un torneo del que se proclamó campeona junior hace dos años.



La colombiana tuvo su primer éxito profesional a nivel de Grand Slam este año en Wimbledon, donde ganó cuatro juegos proveniente de la ronda clasificatoria.



En sus últimas participaciones, sin embargo, Osorio cayó en el primer cruce de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 y los torneos de Cincinnati y Chicago.



"He competido con grandes jugadoras, las mejores del mundo. Trato de dar lo mejor y a veces no sale pero creo que ha sido muy positivo todo lo que se me ha dado", afirmó. "Estoy feliz de ver que poco a poco puedo llegar a competir a este nivel".



Jabeur, por su lado, jugará la tercera ronda en Nueva York frente a la belga Elise Mertens, decimoquinta sembrada, o la griega Valentini Grammatikopoulou.