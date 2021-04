Manyoma, Samudio, Vargas y Plazas, las cartas colombianas en la fase previa de la Copa Colsanitas

Daniel Molina Durango

Este sábado iniciará una nueva edición de la Copa Colsanitas, que este año concentrará la atención de los fanáticos del tenis colombiano tras haberse ausentado el calendario femenino en 2020, pero, sobre todo, por la importante cantidad de jugadoras locales que estarán disputando la fase previa de este evento.

Allí aparecen cuatro jóvenes talentos que afrontarán este desafío con la ilusión de clasificar por primera vez en sus carreras al cuadro principal de un torneo perteneciente al circuito WTA: Mariana Manyoma –reciente campeona del JB1 de Armenia-, Antonia Samudio, Jessica Plazas y Kelly Vargas.



En vísperas del sorteo, previsto para la tarde–noche de este viernes, Manyoma, quien jugará por primera vez un torneo profesional, habló de sus expectativas: “Espero dar lo mejor de mí. Así pierda, mi objetivo siempre es dar todo lo que tengo. Sería una gran alegría si pudiera ganar por lo menos un partido. Vengo muy motivada por lo hecho en Armenia, he sentido el apoyo y el reconocimiento de la gente que me rodea”.



“Es durísimo pasar de jugar en Armenia a hacerlo en Bogotá, sobre todo el primer día… Hay que enroscar la pelota más de lo normal, porque es muy rápida. Está buenísima para pegarle con top spin”, complementó la risaraldense; entre tanto, Antonia Samudio espera poner en práctica lo aprendido en ediciones pasadas: “Nuestro objetivo es pasar la qualy. En años anteriores el objetivo era jugar buenos partidos y tomar experiencia, pero ahora siento que puedo y debo aspirar a mucho más. El hecho de estar en casa, en Bogotá y jugar un WTA 250, me hace sentir bien rodeada y muy motivada”.



“Vengo de Buenos Aires, así que llego a este torneo con ritmo de competencia, pero también tuve que llegar una semana antes para acomodarnos a las condiciones de la altura. Cada año voy adquiriendo más experiencia y, naturalmente, eso ayuda a que mi juego se fortalezca. El año de la cuarentena me sirvió mucho, pude dedicarme a trabajar con más intensidad en mi técnica y, sobre todo, físicamente. Mi mentalidad y mi cabeza”, complementó la deportista de 20 años.