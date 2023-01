La vallecaucana María Paula Vargas estará en la Copa Oster WTA 125 a realizarse en Cali

La marca de electrodomésticos Oster a través de su campaña Oster Inspira, que apoya el deporte colombiano, concedió a María Paula Vargas una carta de invitación para jugar la fase clasificatoria de la Copa Oster WTA125, torneo internacional de tenis profesional femenino que se realizará del 28 de enero al 5 de febrero, dando inicio a los torneos del Circuito WTA en América para la temporada 2023.

Gracias a esta oportunidad que extiende Oster, la juvenil tenista colombiana, nacida en Cali y de 17 años, le apunta a ganar dos partidos de la ronda clasificatoria para acceder al cuadro principal de esta competencia, a realizarse en las canchas de polvo de ladrillo del Club Campestre Cali. En este escenario, María Paula firmó la única victoria para la delegación cafetera en los cuadros principales de sencillos de los I Juegos Panamericanos de la Juventud en 2021.



“Estoy muy feliz y agradecida con Oster por la carta de invitación para el cuadro clasificatorio de la Copa Oster WTA 125; es una fantástica oportunidad para mostrar mi verdadero tenis y aprender. Repercute un poco en mi calendario del Circuito Mundial Junior inicialmente previsto, pero no me importa, pues tendré la posibilidad de jugar un torneo de estas características en casa y delante de mis seres queridos”, expresó la joven jugadora.



Este será el quinto torneo profesional para la jugadora vallecaucana, recordando que jugó los cuadros principales del W15 Ibagué y el W25 Medellín en 2021; y el W25 de Anapoima y el W15 Bucaramanga en 2022. En la capital tolimense registra la que es hasta el momento su única victoria, allí se impuso en la primera ronda a la estadounidense Alexandra Riley por 6-4 y 6-2. María Paula pertenece al Club de Tenis Cali, entidad que en 2022 cumplió 100 años de historia.



Vargas empezó el 2023 en la casilla N.º 197 del ranking mundial junior, siendo la raqueta número uno de Colombia en esta categoría y la de mayores posibilidades para disputar un Grand Slam juvenil en esta temporada. Es así, como gracias a los electrodomésticos Oster con su campaña Oster Inspira, programa de apoyo al deporte colombiano, brinda a los talentos deportivos la oportunidad, no solo de ganar becas económicas, sino de foguearse en torneos internacionales de alto nivel como la Copa Oster WTA 125 en el tenis profesional femenino.



En días pasados, la también vallecaucana Yuliana Lizarazo recibió wild card para tomar parte del cuadro principal, con lo cual jugará nuevamente en Cali después de 10 años, recordando que la más reciente ocasión en que lo hizo fue en la Copa Bionaire en 2013.



Lizarazo, quien registra diez títulos profesionales, ocupa actualmente la casilla N.° 394 del ranking WTA, siendo la segunda raqueta cafetera. Su más reciente triunfo fue la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 en la modalidad de dobles el pasado mes de octubre. En abril del 2022 ‘Yuli’ consiguió su primera victoria WTA al vencer en la primera ronda del WTA 250 Bogotá a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova.



Para disfrutar de todos los partidos y emociones de la Copa Oster WTA125, el espectador solo tiene que comprar $459.900 en productos Oster en los principales retailers del país con lo cual recibe un abono para dos personas. Además, podrá participar en el sorteo de una camioneta Peugeot 2023 y cinco paquetes de viaje dobles a Cali para vivir la Copa Oster 2023.