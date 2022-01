La justicia rechaza el recurso de Novak Djokovic y no jugará el Abierto de Australia

El Tribunal Federal australiano rechazó el domingo el recurso de Novak Djokovic contra su deportación, ordenada por el gobierno, que considera que el número uno del mundo representa un "riesgo para la salud" por no haberse vacunado contra el covid-19.



La decisión, tomada por unanimidad por los tres jueces del tribunal, echa por tierra definitivamente las esperanzas del serbio de 34 años de ganar su 21º título de Grand Slam, un récord, en el Abierto de Australia, que comienza el lunes.



Djokovic obtuvo permiso para salir del centro de detención en el que fue internado el sábado y vio la audiencia de cuatro horas por internet desde las oficinas de sus abogados en Melbourne.



La decisión del tribunal, anunciada por su presidente James Allsop, es prácticamente imposible de impugnar por el jugador, lo que le obligará a abandonar Australia inmediatamente con posibles repercusiones a largo plazo para su carrera.



En su conclusiones ante el tribunal el sábado, el Ministro de Inmigración Alex Hawke había argumentado que la presencia de Djokovic en el país era "probablemente un riesgo para la salud".



Dijo que fomentaba el "sentimiento antivacunas" y podría disuadir a los australianos de recibir vacunas de refuerzo a medida que la variante ómicron se extiende rápidamente por el país.

- "Disturbios civiles" -

La presencia del campeón en Australia podría incluso "provocar un aumento de los disturbios civiles", añadió el ministro.



Aunque calificó de "insignificante" el riesgo de que el propio Djokovic infecte a los australianos, el ministro dijo que su "desprecio" de las normas sanitarias contra el covid-19 constituía un mal ejemplo.



El domingo, en el tribunal, los abogados de "Djoko" calificaron de "ilógica", "irracional" e "irrazonable" la detención y posible deportación de su cliente.



El gobierno "no sabe cuáles son las opiniones del señor Djokovic en este momento", argumentó el abogado Nick Wood, afirmando que su cliente nunca ha apoyado públicamente el movimiento antivacunas.



El abogado del gobierno, Stephen Lloyd, rebatió que el hecho de que el campeón no se vacunara casi dos años después del inicio de la pandemia y su reiterado desprecio por las normas sanitarias, incluido el hecho de no aislarse cuando sabía que estaba infectado, eran pruebas suficientes de su posición.



Novak Djokovic fue detenido a su llegada a Australia el 5 de enero y puesto inicialmente en detención administrativa.



El jugador, que contrajo el covid-19 en diciembre, esperaba una exención para entrar en el país sin estar vacunado, pero las autoridades no aceptaron esta explicación.



El gobierno australiano sufrió un humillante revés el 10 de enero, cuando un juez bloqueó la deportación de Djokovic, restableció su visado y ordenó su liberación inmediata.



Pero el ministro de Inmigración contraatacó el viernes y canceló su visado por segunda vez en virtud de sus poderes discrecionales, alegando "razones de salud y orden público".



El domingo, tras la vista, Djokovic fue trasladado de nuevo al Park Hotel, el ya mundialmente famoso centro de detención para extranjeros ilegales, que ahora se espera que abandone solo para tomar el avión de vuelta a casa.



En un comunicado publicado el miércoles, el tenista admitió haber rellenado incorrectamente su declaración para entrar en Australia.

- "Incompetencia" -

El 86 veces campeón de la ATP, que fue visto en Serbia y España en las dos semanas anteriores a su llegada, alegó un "error humano".



Los australianos soportan desde hace casi dos años algunas de las restricciones más duras del mundo contra el covid-19.



Además, con la perspectiva de elecciones en mayo, el contexto político estaba muy cargado.



En los últimos días aumentó la presión sobre el primer ministro conservador Scott Morrison, al que la oposición laborista ha acusado de "incompetencia".



El caso de Djokovic también se sigue de cerca en Serbia, donde "Nole" está considerado un héroe nacional.



El viernes, el presidente Aleksandar Vucic acusó a Australia de "maltratarlo".