La argentina Nadia Podoroska conquistó el título de la Copa Oster WTA 125 en Cali

La tenista argentina Nadia Podoroska se consagró campeona de la Copa Oster WTA 125, certamen perteneciente al Circuito WTA 125 Series, dotado con una bolsa de premios de 115 mil dólares, más hospitalidad y puntos válidos para el ranking WTA que se desarrolló en el Club Campestre de Cali.



La nacida en Rosario se impuso en la final a su compatriota Paula Ormaechea con parciales de 6-4 y 6-2 luego de una hora y 31 minutos de partido.

Un total de siete quiebres marcaron el desarrollo del primer set, de estos, cuatro fueron para Podoroska, quien de a poco se acercaba al título más importante de su carrera.



En el segundo parcial, Nadia lució intratable al servicio, resolvió con éxito la única opción de ruptura que tuvo en su contra y tras arrebatarle el saque a su contrincante en dos ocasiones, pudo festejar en suelo caleño, poniéndole fin a una sequía de dos años y medio sin coronas, recordando que la más reciente fue en el W60 Saint-Malo (Francia).



“Es muy especial, porque en los últimos meses no han sido fáciles, las lesiones me han afectado mucho; recientemente, cambié mi equipo de trabajo, con el pasado llevaba mucho tiempo y es muy importante escuchar diferentes conceptos, a raíz de esto he detectado detalles técnicos en los que estoy trabajando y antes”, expresó la albiceleste, quien dicho sea de paso, adelantó su cumpleaños, ya que el próximo 10 de febrero llegará a 26 ‘abriles’.



“Es lindo ganar un título en Colombia; en 2021 iba a ser la primera preclasificada de la Copa Colsanitas, pero no pude jugar y me quedé con las ganas. Quiero seguir por este camino, pues lo más importante es jugar bien, así no se gané, es lo que realmente permite el crecimiento”, añadió Nadia, quien a partir de este lunes amanecerá en la casilla N.°114 del ranking WTA, quedando muy cerca de los cuadros principales de los Grand Slam.



En el desarrollo de la semana, Podoroska venció a la húngara Reka-Luca Jani, primera preclasificada, por 6-0 y 6-2; luego despachó a la francesa Carole Monnet por 4-6, 6-3 y 6-1; en cuartos de final superó por doble 6-3 a la mexicana Fernanda Contreras; y en semifinales le ganó 6-4 y 6-1 a la colombiana Emiliana Arango.



Esta fue la primera final netamente argentina después de 34 años en torneos profesionales femeninos, la más reciente había sido en el fue en 1989, cuando Federica Haumuller y Patricia Tarabini lucharon por el título en el ITF Guarujá (Brasil).



