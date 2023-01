La antioqueña Emiliana Arango estará presente en la Copa Oster WTA 125 en Cali

La marca de electrodomésticos Oster a través de su campaña Oster Inspira, que apoya el deporte colombiano, concedió a la colombiana Emiliana Arango una carta de invitación para jugar el cuadro principal de la Copa Oster WTA125, torneo internacional de tenis profesional femenino con una bolsa de premios de 115 mil dólares, más hospitalidad y puntos WTA. Este torneo se realizará en el Club Campestre de Cali, del 28 de enero al 5 de febrero, dando inicio al calendario de torneos del Circuito WTA en América Latina.

Gracias a esta oportunidad que extiende Oster®, la antioqueña Emiliana Arango, con 22 años, es considerada como una de las raquetas cafeteras de mayor proyección. De esta manera, Emiliana se convierte en la segunda raqueta colombiana que participará en este certamen internacional auspiciado por la marca de electrodomésticos Oster® y su campaña Oster Inspira.



Lo anterior, recordando que, a finales de diciembre pasado, Oster confirmó la presencia de la cucuteña Yuliana Lizarazo, quien se formó tenísticamente en Cali. Yuliana fue ganadora el año pasado de la medalla de oro en la modalidad de dobles en los Juegos Suramericanos de Asunción (Paraguay). Por otra parte, en el cuadro clasificatorio de la Copa Oster WTA 125, la vallecaucana María Paula Vargas recibió de Oster® una carta de invitación.



“Estoy muy agradecida con la organización de la Copa Oster por la carta de invitación, tengo mucha emoción por regresar a Cali, hace mucho tiempo que no juego allí, la más reciente ocasión en que estuve fue en el año 2016 y avance hasta semifinales. Me gusta mucho y me encanta la comida; disfrutaré al máximo mi estadía; en lo deportivo voy a dar lo mejor de mí, tengo la ilusión de llegar a rondas definitivas y por qué no, ganar el torneo”, fueron sus palabras.



En su palmarés, Emiliana Arango registra tres títulos profesionales, todos en el Circuito ITF World Tennis Tour; el primero llegó en el W15 Antalya (Turquía) en 2017, cuatro años más tarde se consagró en los W25 Medellín (Colombia) y Florence, Carolina del Sur (Estados Unidos). Esta será la quinta participación de Emiliana en un torneo WTA 125K, siendo su mejor resultado los cuartos de final en Montevideo (Uruguay) en 2021.



Son más de 15 naciones las que competirán en esta versión de la Copa Oster WTA125. De momento, el país con más jugadoras es Estados Unidos con cuatro, seguido de Argentina con tres. Otros países con representación incluyen a Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chipre, España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, México, Países Bajos, Polonia, Rumania y Colombia.