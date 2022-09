Juan Sebastián Cabal y Robert Farah buscan hoy el cupo para la final del US Open

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, animados por el buen momento que viven en las canchas de tenis, buscarán hoy la final del US Open, torneo en el que ya se coronaron campeones en el 2019.



En las semifinales, los tenistas vallecaucanos enfrentarán a la dupla conformada por el estadounidense Rajeev Ram y el australiano Joe Salisbury, siembra número uno del torneo, que derrotó en lo cuartos de final al monegasco Hugo Nys y al polaco Jan Zielinski, por 6-4, 6-7 (3) y 6-4.



Para llegar a las semifinales, las raquetas colombianas se impusieron sobre la dupla conformada por el inglés Floyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara, por 7-6 (5) y 6-2.



En el estadio Louis Armstrong, en Nueva York, la pareja vallecaucana exhibió un buen juego, en el que se destacaron el saque de Farah y la rapidez de Cabal en la red.



El US Open es el último Grand Slam de la temporada y en él se coronaron en el 2019 los dos vallecaucanos. En esa oportunidad, Cabal y Farah vencieron a Marcel Granollers y Horacio Zeballos.



“Estamos dando buena pelea. No es fácil. Somos un buen equipo y sabemos cómo jugar al tenis en esta instancia”, dijo Cabal.



“Cada partido es especial y estamos con deseos de seguir ganando gracias al público”, dijo, por su parte, Farah, quien ha sentido al lado de Cabal el acompañamiento de la afición en el US Open.



Con respecto a los rivales, Cabal afirmó: “Será un buen partido, los conocemos (a Ram y Salisbury), será un buen show, esperamos tener la misma gran atmósfera para este partido”.



En el juego de clasificación a las finales, Cabal y Farah demostraron que se encuentran en buenas condiciones físicas, luego de que Farah acusara algunas molestias musculares en el segundo partido de la competencia estadounidense.



Los vallecaucanos son los únicos colombianos que están en competencia en el último ‘Grande’ de la temporada, luego de la eliminación del bumangués Daniel Galán y la cucuteña Camila Osorio.



Los rivales

Rajeev Ram y Joe Salisbury empezaron a ser pareja en el tenis en el 2019. El de mayor edad de ellos es Ram, quien tiene 38 años y 22 títulos en su vitrina, entre ellos dos ‘Grand Slam’, los cuales conquistó con Salisbury.



Uno de los torneos que ganó la pareja es justamente el US Open del año pasado, y el Abierto de Australia del 2020, en el que vencieron en la final 6-4, 6-2 a los australianos Max Purcell y Luke Saville. En el abierto estadounidense habían derrotado al local Jamie Murray y al brasileño Bruno Soares, por 3-6, 6-2, 6-2.



Antes de hacer pareja con Ram, Salisbury, de 29 años, hacía dupla con el japonés de origen neozelandés Ben McLachan o con el británico Neal Skupski, con quienes había ganado dos torneos. Al lado de Ram, Salisbury tiene ocho títulos, incluidos los dos grandes de Estados Unidos y Australia.



En su historial, Cabal y Farah se han enfrentado dos veces con Ram y Salisbury, con una victoria para cada pareja.



Los colombianos los derrotaron 6-4 y 6-2 en la final del ATP 500 de Viena 2021, mientras que sus oponentes vencieron a los cafeteros en el Master de Montecarlo por 6-4, 3-6 y 10-7.