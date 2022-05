Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, a semifinales del Masters 1000 de Madrid

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah avanzaron este viernes a las semifinales del torneo de dobles del ATP Masters 1000 Madrid.



Los integrantes del Equipo Colsanitas vencieron a la pareja del español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, segundos preclasificados, con parciales de 7-6(5) y 6-4 luego de una hora y 37 minutos de juego. Fue la segunda victoria sobre esta dula, recordando que la vencieron en la final del US Open 2019.



Los jugadores cafeteros avanzaron por tercera ocasión a la fase los cuatro mejores en el certamen madridista y mantienen la tendencia de hacerlo cada cuatro años, pues lo consiguieron en 2014 y 2018; sin embargo, en ambas ocasiones fueron eliminados.



En busca de la final se medirán a la pareja del británico Jamie Murray y el neozelandés Michael Venus.



Será el primer enfrentamiento entre ambas parejas; no obstante, el británico y el neozelandés son especialistas en dobles, por lo cual se han visto las caras en varias ocasiones con diferentes parejas. Este partido se desarrollará en el segundo turno del Estadio Arantxa Sánchez-Vicario, escenario en el que habrá acción después de las 7:00 a.m. (Hora Colombiana).



De salir vencedores en el siguiente partido, Cabal y Farah regresarán al Top-10 del ranking de la especialidad. La otra semifinal será entre la pareja del polaco Hubert Hurkacz y el estadounidense John Isner, y, el tándem del neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupsky.