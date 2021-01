Isabella Rivera, una de las grandes cartas del tenis colombiano en el Circuito Mundial Junior

Daniel Molina Durango

El pasado lunes 4 de enero, la Federación Internacional de Tenis –ITF por sus siglas en inglés- realizó la actualización del ranking mundial para menores de 18 años, hecho que le permitió a la antioqueña Isabella Rivera situarse en el puesto 562 y dicho sea de paso, consolidarse como la tercera raqueta cafetera en esta clasificación, un hecho destacable teniendo en cuenta que le restan dos temporadas más en esta categoría,

siendo uno de las grandes candidatas para jugar los Grand Slam juniors

La nacida en Medellín tenía un calendario establecido para estos primeros tres meses del año.



En su cronograma aparecían torneos en Colombia, Ecuador y Brasil; sin

embargo, por la ola de contagios de Covid-19 en Suramérica, las dos primeras citas fueron aplazadas, razón por la cual tendrá que esperar hasta febrero para arrancar en suelo auriverde, más concretamente con la Brasil Juniors Cup y el mítico Banana Bowl.

Aun así, de la mano de Pablo González, entrena arduamente para llegar de la mejor manera. “Jugué los J5 de Medellín y Armenia sin entrenador, por eso me acerqué a Pablo González y aceptó, a partir de este año empezamos. Él sabe mucho y me va aportar todo su conocimiento para mejorar mi técnica y mi táctica dentro de una cancha. Me radiqué en Pereira y arrancamos pre-temporada, ojalá trabajemos juntos por

mucho tiempo”, expresó Rivera.

Al ser indagada por sus objetivos en este 2021, responde con determinación. “Quiero ganar torneos en sencillos, ya he ganado tres en dobles, pero el objetivo es figurar como singlista, subir en el ranking y entrar al Top-100. Esto me permitirá jugar los Grand Slam Junior, ya sea este año o el próximo”.

De esta manera, la tenista cafetera trabaja con determinación y entrega para cumplir con los objetivos trazados, pues sabe de sus condiciones dentro de una cancha de tenis.



Rivera es superada en el ranking mundial junior por la risaraldense Mariana Manyoma (248°) y la santandereana Valeria Carreño (324°), a esta última, también le restan dos años como juvenil.