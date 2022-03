Indian Wells comienza con el invicto Nadal, el número uno Medvedev y la duda de Djokovic

El flamante ganador del Abierto de Australia, Rafael Nadal, invicto en 2022, aspira a partir de esta semana a un cuarto título en Indian Wells, donde Daniil Medvedev defenderá por primera vez el número uno del tenis mundial bajo la sombra de la invasión rusa a Ucrania.



De forma inesperada, la organización del torneo, uno de los más importantes fuera de los Grand Slams, incluyó el martes a Novak Djokovic en el sorteo del cuadro masculino pese a que se desconoce si podrá entrar en Estados Unidos debido a los protocolos contra el coronavirus.



"Actualmente estamos en comunicación con su equipo; sin embargo, no se ha determinado si participará en el evento" obteniendo la aprobación de las autoridades sanitarias para entrar en el país, señalaron los organizadores del primer Masters 1000 de la temporada ATP.



El serbio, que entregó el número uno en febrero al ruso Medvedev, ya se perdió el Abierto de Australia en enero por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, que incumplía los requisitos para ingresar a ese país.



Roger Federer y Serena Williams, que siguen en proceso de recuperación física, y la número uno femenina, Ashleigh Barty, que prefirió descansar tras su triunfo en Melbourne, son otras sensibles bajas del evento, que se pone en marcha el miércoles con la primera ronda del torneo femenino, categoría WTA 1000.



Quien no parece resentir el cansancio es Rafael Nadal. A los 35 años, el español protagoniza el mejor comienzo de su carrera, con una serie de 15 victorias y tres títulos.



Su primer triunfo llegó en el torneo ATP 250 de Melbourne, anticipo de su épica victoria en el Abierto de Australia en una final de cinco horas y media contra Medvedev que lo convirtió en el tenista con más coronas de Grand Slam (21) por delante de Djokovic y Federer.



Nadal, que el año pasado estuvo más de cuatro meses sin jugar por lesión, prosiguió su racha en Acapulco, donde volvió a vencer en semifinales a Medvedev y en la final al británico Cameron Norrie, vigente campeón de Indian Wells.



El sorteo del martes incluyó en el mismo sector a Nadal y Medvedev, que podrían verse en semifinales, mientras Djokovic se encuentra en el lado opuesto.



Récords a la vista

En caso de triunfar en Indian Wells, Nadal se convertirá en el ganador más veterano del evento y alzará su 37º trofeo de Masters 1000, igualando el récord de Djokovic.



Uno de sus principales rivales será el alemán Alexander Zverev (tercero de la ATP), autorizado a competir pese a ser sancionado dos meses por su comportamiento violento en Acapulco, donde golpeó repetidamente la silla del árbitro con su raqueta.



La ATP dejó en suspenso esta sanción siempre que Zverev no vuelva a infringir las normas durante un año.



En la desértica Indian Wells (California), a unos 200 kilómetros al este de Los Ángeles, otros candidatos serán el griego Stefanos Tsitsipas (5), el ruso Andrey Rublev (7) y por supuesto Daniil Medvedev.



La consagración del ruso en lo más alto del circuito, a sus 26 años, ha venido acompañada de otros sinsabores en las últimas semanas, como su intento fallido de alzar un segundo Grand Slam consecutivo tras ganar el Abierto de Estados Unidos de 2021.



En Indian Wells, donde nunca ha superado los octavos de final, su concentración podría verse afectada por la invasión en marcha del gobierno de su país sobre Ucrania.



El conflicto en Ucrania

"Desde un punto de vista personal o emocional, él podría verse afectado, pero no creo que tenga un impacto en su nivel de juego", anticipó Patrick Mouratoglou, entrenador de Serena Williams, en Instagram.



Al igual que sus 13 compatriotas rusos y seis bielorrusos inscritos en el torneo desde las rondas de clasificación, Medvedev competirá sin mención de su país o su bandera.



El número uno ha hecho llamamientos a la paz pero sin la rotundidad de otros mensajes contra la guerra como los de sus compatriotas Andrey Rublev y la finalista de Roland Garros 2021, Anastasia Pavlyuchenkova.



En el torneo femenino faltarán las dos primeras tenistas del ranking de la WTA, Ashleigh Barty y Barbora Krejcikova.



La checa, ganadora de Roland Garros en 2021, renunció este martes por una lesión de codo, dejando como mejor posicionadas a la bielorrusa Aryna Sabalenka (3) y la polaca Iga Swiatek (4).



La española Paula Badosa (7), ganadora del torneo de Sídney en enero, tratará de revalidar el título logrado en octubre en el desierto californiano, el mayor logro de su carrera.



Otra figura en el cuadro será la japonesa Naomi Osaka, con cuatro títulos de Grand Slam en su vitrina pero caída al puesto 80 del ranking tras un complicado 2021.