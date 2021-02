¡Hay final! Medvedev y Djokovic disputarán el título del Abierto de Australia  

Daniel Molina Durango

El ruso Daniil Medvedev superó este viernes con autoridad al griego Stefanos Tsitsipas y se clasificó a su primera final del Abierto de Australia, donde se medirá el domingo con el serbio Novak Djokovic (N.1).



El ruso, número 4 del mundo, derrotó a Tsitsipas (6º), verdugo de Rafa Nadal en cuartos de final, por 6-4, 6-2, 7-5, ante más de 7.000 aficionados en la Rod Laver Arena de Melbourne.



Medvedev precisó de 2 horas y 9 minutos para cortar el paso a la final al joven heleno.



El ruso de 25 años había obligado a Nadal a un quinto set en la antológica final del US Open 2019, con victoria del español.



Con esta victoria, Medvedev se aseguró de paso ascender por primera vez al podio de la jerarquía mundial el lunes, y podría incluso alzarse al segundo puesto en caso de lograr el título.

Este viernes, y con un público en su mayoría favorable Tsitsipas, el ruso enredó a su rival en su red y lo aniquiló a base de su fuerte servicio (17 aces), de buenos golpes de derecha y de un revés milimétrico.



"Tuve un poco de miedo y me tensioné un poco porque es una semifinal de Grand Slam, y para nosotros, no es la 50ª como para Novak o Roger", comentó.



Tsitsipas, de 22 años, había librado un combate excepcional para eliminar a Nadal en cuartos, ante el que remontó dos sets en contra.



El griego, tres veces semifinalista en Grand Slam (Australia 2019 y 2021, y Roland Garros 2020) deberá esperar para alcanzar su primera final de un 'Grande'.



"No me sorprendería ver a Daniil ganando el torno", afirmó Tsitsipas. "Pero, ya sabes, es un escenario extraño", añadió.



Medvedev, por su parte, extendió a doce su serie de victorias consecutivas ante jugadores del Top-10, desde su derrota en semifinales del US Open 2020 contra Thiem.



Este viernes logró una 20ª victoria en otros tantos partidos a caballo entre 2020 y 2021 (título en el Masters 1000 de París, título en Masters de fin de temporada en Londres, título en la ATP Cup y seis victorias en Melbourne).