Garbiñe Muguruza, Naomi Osaka y Danill Medvedev arrancan fuerte en el Abierto de Miami

Juan Carlos Pamo

La española Garbiñe Mugurza, duodécima favorita; la japonesa Naomi Osaka, segunda sembrada, y el ruso Danill Medvedev, primer cabeza de serie, debutaron en el Abierto de tenis de Miami con triunfos este viernes en la segunda ronda.



Muguruza sometió a la china Xinyu Wang con marcadores de 6-4, 6-1 en una hora y seis minutos con dominio casi total de su primer servicio, del cual se benefició en un 88% por 44% de su rival.



La española-venezolana se medirá ahora en la tercera ronda a la ganadora del partido entre la rusa Anna Kalinskaya y la croata Petra Martic (N.20).



Por su parte, Osaka, vigente campeona del Abierto de Australia, superó a la australiana Ajla Tomljanovic con parciales de 7-6 (7/3) , 6-4.



Tras un primer set peleado, Osaka se recuperó para derrotar a Tomljanovic en una hora y 41 minutos, para enfrentarse ahora en la tercera ronda contra la serbia Nina Stonajovic, quien venció a la kazaja Yulia Putintseva (N.28) por 5-7, 7-5, 6-2.



Fue el primer partido la estrella japonesa, segunda del mundo y segunda cabeza de serie en Miami, desde que ganó el primer Grand Slam del año, en febrero pasado.



"Es mi primer partido desde Australia y me sentía un poco nerviosa, así que solo quería jugar bien", dijo Osaka en la cancha después del partido.

"Estoy feliz de haber podido hacerlo en dos (sets). No estoy segura si fueron los nervios o simplemente estoy un poco oxidada, pero mi toma de decisiones en algunos tiros fue algo cuestionable. Pero creo que, en general, aprendí a medida que avanzaba el partido", admitió.



En la rama masculina, el ruso Medveded, primer favorito, dispuso sin despeinarse del taiwanés Yen-Hsun Lu con un doble 6-2.



Medvedev es uno de los favoritos para titularse en el considerado 'quinto' Grand Slam del circuito tras las ausencias del serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.



El rival del ruso en la tercera ronda será el australiano Alexei Popyrin (N.86) , quien sorprendió al local Reilly Opelka (N.41) con parciales de 6-4, 6-2.



A primera hora, el australiano James Duckworth sorprendió al belga David Goffin, octavo cabeza de serie, al derrotarlo fácil con parciales de 6-3, 6-1.



En tercera ronda el austrailano se medirá al serbio Laslo Djere o al kazajo Alexander Bublik.



Además de Muguruza, el también ibérico Roberto Bautista, duodécimo de la ATP y séptimo sembrado, avanzó por no presentación del sudafricano Lloyd George Harris (N.52).

En tercera ronda Bautista se medirá al alemán Jan-Lennard Struff (N.42), que derrotó previamente al lituano Ricardas Barankis en dos parciales por 6-3, 6-4.

- Resultados del viernes en el Abierto de Miami

Mujeres - Segunda ronda:

Garbiñe Muguruza (ESP/N.12) derrotó a Xinyu Wang (CHN) 6-4, 6-1

Elise Mertens (BEL/N.16) a Katie Boulter (GBR) 6-4, 6-1

Jessica Pegula (USA/N.29) a Storm Sanders (AUS) 6-3, 6-4

Elena Rybakina (KAZ/N.21) a Kaia Kanepi (EST) 6-4, 6-0

Karolína Pliskova (CZE/N.6) a Zheng Saisai (CHN) 6-2, 6-1

Naomi Osaka (JPN/N.2) a Ajla Tomljanovic (AUS) 7-6 (7/3) , 6-4

Amanda Anisimova (USA/N.28) a Sloane Stephens (USA) 6-3, 6-3

Maria Sakkari (GRE/N.23) a Arantxa Rus (NED) 6-2, 6-3

Nina Stojanovic (SRB) a Yulia Putintseva (KAZ/N.26) 5-7, 7-5, 6-2

Hombres - Segunda ronda:

Alexei Popyrin (AUS) a Reilly Opelka (USA/N.30) 6-4, 6-2

Dusan Lajovic (SRB/N.16) a Ernesto Escobedo (USA) 6-2, 6-3

Taylor Fritz (USA/N.22) a Marcos Girón (USA) 6-2, 6-2

James Duckworth (AUS) a David Goffin (BEL/N.8) 6-3, 6-1

Jan-Lennard Struff (GER/N.31) a Ricardas Berankis (LTU) 6-3, 6-4

Cameron Norrie (GBR) a Grigor Dimitrov (BUL/N.9) 7-5, 7-5

Daniil Medvedev (RUS/N.1) a Yen-Hsun Lu (TPE) 6-2, 6-2

Félix Auger-Aliassime (CAN/N.11) a Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-4, 6-4

Roberto Bautista (ESP/N.7) a Lloyd Harris (RSA) no se presentó

Mikael Ymer (SWE) a Nikoloz Basilashvili (GEO/N.27) 6-3, 4-6, 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.21) a Hugo Gastón (FRA) 6-2, 6-2

Karen Khachanov (RUS/N.14) a Yannick Hanfmann (GER) 6-3, 6-2