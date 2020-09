Francisco Franco, la sorpresa en el Colsánitas Open; Herazo, firme por el título en las mujeres

Alejandro Cabra Hernandez

Una de las historias más interesantes que ha dejado el Colsanitas Open de Cali es, sin dudas, la actuación del entrenador caleño Francisco Franco quien acumuló su cuarta victoria sobre las canchas de polvo de ladrillo de la Liga Vallecaucana de Tenis y este viernes buscará su paso a las semifinales.



Franco, quien ingresó a última hora al haber firmado como alternante, fue capaz de superar la ronda de clasificación donde venció a Felipe Escobar por 6-7(4), 6-1, 10-7 y luego a Santiago Ordóñez por 6-2, 6-0. Luego, en el round robin, se impuso ante Nicolás Rico por 7-5, 7-5.



Este jueves, en la segunda fecha de la fase de grupos, se llevó un partido intenso que tuvo lugar en la Cancha 7 ante Tomás Gómez, donde fue capaz de salvar cuatro match points y terminó imponiéndose por 3-6, 6-1, 17-15.



“Fue un partido cambiante totalmente. En el primer set jugó muy bien y me sorprendió la velocidad de pelota. En el segundo creo que se cansó él, yo empecé a mejorar y el tercero fue una ruleta rusa”, comentó Franco quien ha sido entrenador de equipos colombianos que han participado en eventos suramericanos.



Su paso a semifinales tendrá que dirimirlo este viernes ante el principal favorito del grupo, Alejandro González, quien acumuló su séptima victoria en línea al superar a Nicolás Rico por 6-3, 6-0. “Es un premio para mí. Viene jugando bien (González), tiene demasiadas cosas y yo solo vengo a jugar, a divertirme, a lo que he venido siempre. Y es un premio al volver”, expresó Franco, quien protagonizó una baja de peso de más de 30 kilogramos durante la cuarentena. "Estaba gordo, sentenció".



Por su parte, Eduardo Struvay sacó su partido del día ante Carlos Sepúlveda por doble 6-1 y con el retiro de Carlos Salamanca aseguró su clasificación a las semifinales, ya que contará con una victoria por la no presentación de Salamanca.



En el Grupo 3 y el Grupo 4 este viernes se jugarán los partidos que definirán al ganador del grupo. Daniel Mora se impuso a Andrés Urrea por 6-2, 6-2 y enfrentará a Enrique Peña, quien también tuvo su segundo éxito ante Kevin González por 6-3, 6-4.



Mientras que Mateo Gómez derrotó a Johan Rodríguez por 7-5, 6-4 y chocará con el finalista de Pereira, Sergio Hernández, quien superó a Juan Montes por 6-4, 6-2. Quien gane tendrá el derecho a estar en semifinales el sábado.



Resultados de la segunda jornada de round robin:



Grupo 1

Eduardo Struvay d. Carlos Sepúlveda 6-1, 6-1

Santiago Rendón d. Carlos Salamanca w/o



Grupo 2

Alejandro González d. Nicolás Rico 6-3, 6-0

Francisco Franco d. Tomás Gómez 3-6, 6-1, 17-15



Grupo 3

Daniel Mora d. Andrés Urrea 6-2, 6-2

Enrique Peña d. Kevin González 6-3, 6-4



Grupo 4

Sergio Hernández d. Juan Montes 6-4, 6-2

Mateo Gómez d. Johan Rodríguez 7-5, 6-4

Herazo parece no tener rival

Cuatro partidos concentrarán la jornada femenina de este viernes en el Colsanitas Open de Cali, ya que serán los encargados de definir a las semifinalistas del cuadro.



Para conocer a la ganadora del Grupo 1 estarán frente a frente María Fernanda Herazo -quien tiene ocho victorias consecutivas desde el regreso del tenis profesional- y María Juliana Parra, quienes ganaron sus compromisos del día ante Mariana Ramírez y Sofía Cárdenas. Precisamente, Parra superó 6-2, 6-0 su encuentro del día y destacó la mejor actuación que lleva en Cali.

María Fernanda Herazo, tenista atlanticense, es favorita para quedarse con el Colsánitas Open de Cali. Foto: Fedecoltenis



“Siento que estoy jugando mucho mejor que lo que jugué allá (en Pereira). Tengo muchísima más confianza, más ritmo de partido y me he sentido jugando muy bien”, comentó la santandereana que buscará dar el golpe el viernes.



“Ella es una jugadora muy sólida y se ganó el torneo, pero no tengo nada qué perder mañana; voy a jugar lo más suelta que pueda y con confianza, como lo he venido haciendo”.



El Grupo 2 tendrá el duelo protagonizado por Mariana Manyoma y Daniela Carrillo, donde la ganadora se llevará el tiquete a las semis. La pereirana se impuso a la reciente finalista de Pereira, Jessica Plazas (Equipo Colsanitas), por 7-5, 6-2; mientras que la santandereana no tuvo problemas con Angie Yepes.



Antonia Samudio y Gabriela Macías serán las encargadas de jugar el partido más importante del Grupo 3, ya quien la ganadora obtendrá el objetivo más preciado que es la clasificación al grupo de las cuatro mejores. Samudio, en la jornada, venció a Ana María Becerra por doble 6-1, mismo resultado para Macías ante Isabella Rivera.



Por último, Yuliana Monroy ha redimido su camino y tendrá como obstáculo final de cara a las semifinales a María Camila Torres. Ambas llegan a la jornada decisiva con dos victorias, luego de vencer a Isabella Bolívar y Kelly Vargas (Equipo Colsanitas) respectivamente.



Resultados de la segunda jornada de round robin:



Grupo 1

María Fernanda Herazo d. Mariana Ramírez 6-1, 6-1

María Juliana Parra d. Sofía Cárdenas 6-2, 6-0



Grupo 2

Mariana Manyoma d. Jessica Plazas 7-5, 6-2

Daniela Carrillo d. Angie Yepes 6-3, 6-2



Grupo 3

Antonia Samudio d. Ana María Becerra 6-1, 6-1

Gabriela Macías d. Isabella Rivera 6-1, 6-1



Grupo 4

Yuliana Monroy d. Isabella Bolívar 6-2, 6-0

María Camila Torres d. Kelly Vargas 6-4, 6-3