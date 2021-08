Federer debe operarse de la rodilla y anuncia "numerosos meses" de ausencia

Roger Federer anunció este domingo en un video publicado en Instagram que se someterá a una operación de rodilla, lo que le alejará "numerosos meses" de las pistas y deja planear la hipótesis de una retirada.



"Para sentirme mejor necesito operarme", lo que implica una ausencia de "numerosos meses", declaró el suizo de 40 años, quien no juega desde Wimbledon, y quien se perdió los Juegos de Tokio y se perderá el US Open.



"Quiero darme una luz de esperanza de regresar al circuito de una manera o de otra", explicó.



"Soy realista, entiéndanme bien. Sé hasta qué punto es difícil operarse a mi edad. Lo intentaré" regresar al circuito, añadió Federer.



El antiguo número 1 del mundo sólo ha disputado 13 partidos en 2021, con un balance de nueve victorias y cuatro derrotas en cinco torneos.



Su temporada 2020, con seis partidos jugados, se vio perturbada por la pandemia de coronavirus y por las dos operaciones de rodilla a las que se sometió.



La duda sobre su participación en el US Open planeaba desde que el tenista con 20 títulos de Grand Slam renunciase al Masters 100 de Toronto y al de Cincinnati, luego de su baja para los Juegos Olímpicos.



Esta temporada, el nativo de Basilea se retiró antes de los octavos de Roland Garros para prepararse para Wimbledon, su torneo fetiche, que conquistó en ocho ocasiones, pero cayó en cuartos sobre la hierba londinense.