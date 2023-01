Este lunes comienzan las emociones de la Copa Oster WTA 125, en Cali

Este lunes empiezan las emociones del cuadro principal de la Copa Oster WTA125, torneo que da inicio a la gira de competencias del Circuito WTA en América Latina en el presente año. Este certamen con sede en las canchas de polvo de ladrillo del Club Campestre de Cali, está dotado con una bolsa de premios de 115 mil dólares, más hospitalidad para las jugadoras.



En esta jornada las únicas colombianas que verán acción son Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez, quienes tomarán parte del torneo de dobles como pareja; las dueñas de casa debutarán sobre las 3:00 p.m. ante la dupla conformada por la taiwanesa Chieh-Yu Hsu y la brasileña Rebeca Pereira.



En el cuadro principal de sencillos, las grandes atracciones son los debuts de la brasileña Laura Pigossi, la española Aliona Bolsova y la mexicana Fernanda Contreras, quienes ofician como la segunda, tercera y octava cabezas de serie, respectivamente. Pigossi, medallista de bronce en la modalidad de dobles en los Juegos Olímpicos Tokio 2022, se medirá a su compatriota Gabriela Cé; entre tanto, Bolsova será rival de la polaca Katarzyna Kawa; y Contreras de la francesa Marine Partaud, quien superó el cuadro clasificatorio.



Los debuts de las tenistas colombianas en el torneo de sencillos será el próximo martes; Yuliana Lizarazo se enfrentará a la estadounidense Whitney Osuigwe, María Paulina Pérez a la china Xiaodi You; Emiliana Arango a la canadiense Carol Zhao y María Fernanda Herazo a la ucraniana Valeriya Strakhova. Este lunes se conocerán los horarios de los partidos de las raquetas cafeteras.



Resultados del domingo 29 de enero de 2023:

[1] Carolina Alves (BRA) a Emily Seibold (GER) 6-4 y 6-3

[5] Martina Colmegna (ITA) a Cadence Brace (CAN) 6-1 y 6-4

[SR] Quinn Gleason (USA) a [8] Amina Anshba (RUS) 4-6, 6-4 y 6-2

[6] Marine Partaud (FRA) a Yuliana Monroy (COL) 4-6, 6-3 y 6-1



Programación del lunes 30 de enero:

Cancha Central

11:00 a.m. N. Brancaccio (ITA) vs J. Riera (ARG)

No antes 12:30 p.m. G. Ce (BRA) vs [2] L. Pigossi (BRA)

A seguir. [WC] Y. Lizarazo (COL) / M. P. Perez Garcia (COL) vs C. Hsu (TPE) / R. Pereira (BRA)

No antes 7:00 p.m. K. Kawa (POL) vs [3] A. Bolsova (ESP)



Campo N.°2

11:00 a.m. W. Falkowska (POL) vs P. Ormaechea (ARG)

No antes 12:30 p.m. [Q] M. Partaud (FRA) vs [8] F. Contreras Gomez (MEX)

No antes 5:30 p.m. N. Podoroska (ARG) / R. Serban (CYP) vs R. Jani (HUN) / L. Pigossi (BRA)



Campo N.°3

11:00 a.m. H. Baptiste (USA) / W. Osuigwe (USA) vs K. Okamura (JPN) / X. You (CHN)

A seguir. A. Anshba / E. Kalieva (USA) vs [4] J. Aney (USA) / V. Strakhova (UKR)

A seguir. R. Serban (CYP) vs [Q] Q. Gleason (USA)