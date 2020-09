Francisco Henao

Épico triunfo del exnúmero uno del mundo, Andy Murray, en el US Open de tenis

El ex número uno mundial Andy Murray tuvo que pelear cuatro horas y media para superar a Yoshihito Nishioka en su regreso al Abierto de Estados Unidos, donde este martes Serena Williams iniciaba la búsqueda de su 24º título de Grand Slam.



El escocés, de 33 años, remontó dos sets al japonés Nishioka para imponerse 4-6, 4-6, 7-6 (7/5) , 7-6 (7/4) y 6-4 sobre la pista Arthur Ashe, la principal del complejo de Flushing Meadows en Nueva York.



Murray, que trata de regresar al más alto nivel después de largos meses de ausencia por lesiones, se vio con dos sets iniciales en contra pero no arrojó la toalla y se hizo con las dos siguientes mangas en los 'ties breaks', superando una pelota de partido con 5-6 en el cuarto set.



Sin el apoyo de público en las gradas, el escocés consiguió encontrar la determinación para sellar el triunfo en su primera participación en un Grand Slam en los últimos 18 meses.



Por su parte, el austriaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, avanzó también a la segunda ronda por la abandono del español Jaume Munar al final del segundo set.



Thiem, número 3 del mundo, tenía encarrilado el triunfo al imponerse 7-6 (8/6) y 6-3 en las dos primeras mangas.



A sus 26 años, Thiem trata de aprovechar las ausencias de Rafa Nadal y Roger Federer en Nueva York para conquistar su primer título individual de Grand Slam después de tres dolorosas derrotas en finales desde 2018.



El tercer cabeza de serie, el ruso Daniil Medvedev, arrancaba el martes ante el argentino Federico Delbonis.



Novak Djokovic, miembro junto a Federer y Nadal del 'Big Three' que ha dominado el tenis en los últimos 15 años, avanzó el lunes a la segunda ronda al derrotar al bosnio Damir Dzumhur en tres cómodos sets.