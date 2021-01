Alejandro Cabra Hernandez

María Camila Osorio tuvo que abandonar definitivamente el torneo W60 de Rome, Georgia, Estados Unidos, debido a que su entrenador Ricardo Sánchez dio positivo para covid-19.



La cucuteña cayó en la tarde de este jueves ante la local Robin Montgomery por la segunda ronda de la rama individual con parciales de 4-6 y 3-6.



Un par de horas después dio a conocer, en una historia de Instagram, que su entrenador español resultó positivo para la enfermedad, por lo que deberá aislarse, aunque contó que su prueba arrojó negativo.

Lea también: Rafa Nadal se solidarizó con los tenistas confinados en Australia, pero pidió no exagerar



De esta forma, Osorio, quien debía afrontar la segunda ronda de dobles con la mexicana Ana Sofía Sánchez, no podrá presentarse al encuentro. Aún no está definido cuál será su próximo torneo.



Un mejor jueves lo tuvo Emiliana Osorio, que remontó un resultado adverso para quedarse con la victoria por 5-7, 6-3 y 6-0 sobre la checa Johana Markovay clasificarse a los cuartos de final del W15 de Manacor, España.