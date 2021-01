Alejandro Cabra Hernandez

La estrella del tenis Rafael Nadal expresó su solidaridad con los jugadores del Abierto de Australia que fueron confinados sin posibilidad de entrenar, pero hizo un llamado a evitar las "quejas excesivas".



"Solidaridad con los compañeros que lo están viviendo de una manera más desagradable. Al final, estar 14 días en una habitación, agradable, no es", dijo el tenista en entrevista con ESPN Argentina difundida este lunes.

"La preparación suya va a ser mucho peor que la nuestra, que hemos podido ir entrenando", reconoció el español, que goza de más de cuatro horas para salir de su habitación y cuenta con corredora y bicicleta en la misma.



Nadal y otros astros del tenis como el serbio Novak Djokovic, el austríaco Dominic Thiem -los tres mejores jugadores del mundo-, la rumana Simona Halep, la japonesa Naomi Osaka -del Top 3 femenino- así como la estadounidense Serena Williams se encuentran hospedados en Adelaida, donde disputarán un torneo de exhibición antes de viajar a Melbourne para el Abierto de Australia, previsto del 8 al 21 de febrero.



En tanto, el grueso de los participantes del Abierto y sus colaboradores se hospedan en Melbourne.



Por órdenes de las autoridades locales, el conjunto de jugadores y sus acompañantes están confinados 14 días en sus hoteles con autorización de salida por cinco horas diarias para entrenar bajo precauciones sanitarias estrictas.



Pero tras detectarse una decena de casos positivos entre el millar de personas que llegaron en vuelos chárter, 72 jugadores que estuvieron en contacto con ellos fueron colocados en cuarentena estricta, sin autorización de salir de su habitación.



"Se ha hablado de que los jugadores que estamos en Adelaida tenemos unas condiciones mejores, pero no he oído hablar a ningún jugador de Melbourne que tiene habitaciones mucho mejores que otros, quejarse", dijo Nadal, segundo de la ATP detrás de Djokovic.



Tampoco han dicho "que para que haya igualdad de condiciones, ahora nos quedaremos todos confinados sin entrenar" en solidaridad con los compañeros que no pueden salir de sus habitaciones, añadió.



Varios jugadores se han quejado de la calidad de la alimentación en su hotel, como Fabio Fognini, Pablo Carreño, Corentin Moutet y Marco Cecchinato.



Y el español Roberto Bautista dijo que su confinamiento "es igual que una cárcel pero con wifi".



"Estar 14 días confinados es una situación desagradable, pero comparado con lo que está ocurriendo en el mundo creo que es una minucia", refutó Nadal.



"Vivimos historias diarias que son tristísimas, cada día conocidos que han perdido a su madre, su padre o hermanos, sin poderse despedir, estando solos en un hospital", argumentó.



"La queja excesiva por estar, al final, 14 días en una habitación, creo que se debería intentar obviar", estimó.



Djokovic, ocho veces campeón en Melbourne, un récord, fue muy criticado la semana pasada tras haber transmitido una lista de peticiones a la Federación Australiana de Tenis. Planteaba, entre otras cosas, que los jugadores colocados en cuarentena fueran trasladados a casas privadas, con pistas de tenis y comidas de mejor calidad.



Pero luego publicó una carta en la que aseguró que sus "buenas intenciones hacia el resto de jugadores fueron malinterpretadas y consideradas como egoístas e ingratas", argumentando haber hablado en nombre de tenistas que no han sido tratados tan bien como él.



"Algunos necesitan hacer público todas estas cosas que intentan para ayudar a los demás, otros lo hacemos de una manera más privada sin tener que publicar (...) Algunos no tenemos la necesidad de querer hacer propaganda con ello", comentó Nadal en la entrevista, sin señalar a ningún jugador.



La semana precedente al Open de Australia fue modificada para ofrecer a los 72 jugadores que están actualmente en cuarentena estricta mejores posibilidades de preparación y entrenamiento.