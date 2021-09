El tenista vallecaucano Alejandro Gómez es la gran carta colombiana en la Copa Ibagué

En 2016, el tenista colombiano Alejandro Gómez se consagraba en el ITF de 15 mil dólares de Neiva, siendo hasta la fecha el único torneo profesional desarrollado en esta ciudad; lo anterior significa tener la posibilidad de conquistar el ‘Tolima Grande’, como se conoce al territorio que hoy día conforman los departamentos del Tolima y el Huila.

El nacido en Cali es la gran carta cafetera para la Copa Ibagué Destino Deporte, pues gracias a su posición el ranking ATP será el segundo preclasificado. “Estoy muy feliz por volver a competir en Colombia, desde 2019 no se hacían torneos profesionales y hace 15 años no jugaba en Ibagué. Es muy agradable competir en una ciudad prácticamente nueva”, expresó a su arribo el deportista nacional.



Indagado por los recuerdos del título en Neiva, donde involuntariamente se dio un raquetazo en su ceja izquierda al tratar de espantar a un mosquito cuando disputaba un partido de dobles y que le significó una sutura de dos puntos, expresó: “Me rajé la ceja (risas). Me acuerdo que la final fue ante Daniel Galán; en ese torneo jugué muy bien, las sensaciones fueron las mejores, guardo muy bonitos recuerdos”, complementó.



‘Alejo’, quien suma 22 títulos como tenista profesional -5 en sencillos y 17 en dobles-, llegó a suelo ibaguereño con la firme intención de incrementar su palmarés y alargar el listado de ciudades en las que se ha consagrado; a la ya referenciada Neiva se le unen Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira y Santa Marta.



La Copa Ibagué Destino Deporte, torneo masculino y femenino, dotado con una bolsa de premios de 15 mil dólares cada uno, es una realidad gracias a Umbrella Sport, Wilson, Sheffy Sports, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Indeportes Tolima, IMDRI Ibagué, Federación Internacional de Tenis, Cosat, Ministerio del Deporte, Federación Colombiana de Tenis y Liga de Tenis del Tolima.