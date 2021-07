¿El mejor de la historia? Djokovic se pelea el trono del tenis mundial con Federer y Naldal

Ricardo Micolta Angulo

Novak Djokovic, que al ganar Wimbledon el domingo igualó el récord masculino de 20 títulos de Grand Slam, tiene a su favor el tiempo y el impulso de la victoria en la carrera para ser coronado mejor jugador de todos los tiempos.



El número uno del mundo, de 34 años, igualó a Rafael Nadal y Roger Federer con su sexto título de Wimbledon al vencer en cuatro sets contra el italiano Matteo Berrettini.



Pero el serbio ha recorrido gran parte de este camino recientemente: desde que cumplió 30 años ha jugado nueve finales de Grand Slam y ganado ocho. Cuando Federer logró su 20º gran título 2018 en Australia, Djokovic 'solo' tenía 12.



"El tipo es imbatible en este momento. Para mí Novak es el mejor de la historia. Está haciendo historia", afirmó Goran Ivanisevic, uno de los integrantes del equipo técnico del serbio.



Y cree que la coronación de Djokovic como el mejor jugador masculino de todos los tiempos llegará en el Abierto de Estados Unidos en septiembre.



Un cuarto gran título en 2021 le convertiría en el tercer hombre de la historia en ganar los cuatro torneos del Grand Slam en el mismo año, tras Don Budge en 1938 y Rod Laver en 1962 y 1969.



"Lo va a hacer en el US Open. Creo firmemente que va a ganar los cuatro en un año. Entonces creo que el debate habrá terminado", consideró Ivanisevic.



Djokovic es un año más joven que Nadal y casi seis que Federer, que cumple 40 en agosto.



El español no participó este año en Wimbledon después de perder contra el serbio en una dura semifinal en Roland Garros en junio. Y un Federer aún no completamente recuperado de sus dos operaciones de rodilla cayó en cuartos de final en Londres.

No parece tener 34 años

En opinión de los veteranos tenistas John McEnroe y Mats Wilander, Djokovic puede ganar fácilmente al menos cuatro o cinco Grand Slams más.



"Voy a decir que Roger Federer nunca va a ganar otro", dijo McEnroe a la BBC. "Creo que Rafael Nadal gana uno más y Novak Djokovic va a ganar cuatro o cinco más".



Wilander añadió: "Creo que ganará otros tres el año que viene y dos o tres el siguiente, así que creo que acabará con 25 o 26". "Novak no parece tener 34 años, parece tener veintitantos, vuela por la pista".



Pero no es sólo en los Grand Slams donde Djokovic ha reforzado su dominio. Tiene 36 títulos de Masters 1000, los mismos que Nadal, y ya ha superado a Federer en número de semanas totales como número uno del mundo: su 329ª empezó este lunes.



Djokovic también fue el primero de los tres en superar la barrera de los 100 millones de dólares en premios: la victoria del domingo le permitió superar cómodamente los 150 millones.



Sin embargo, el actual número uno asegura que nunca se autoproclamará "el mejor de todos los tiempos".



"Me considero el mejor" ahora, pero "si soy el mejor de todos los tiempos es un debate que dejo a otros", afirmó el domingo. "Es muy difícil comparar las diferentes épocas del tenis. Las raquetas son diferentes, la tecnología no es la misma, las bolas tampoco, las pistas... Simplemente las condiciones son muy diferentes y es muy difícil comparar el tenis de hace 50 años y el de hoy. Pero estoy muy orgulloso de formar parte de este debate".



Todavía hay algunas áreas en las que el serbio se queda atrás de momento.



El total de su carrera, 85 títulos, es tres menos que el de Nadal, mientras que Federer tiene 103. Y todavía le queda camino por recorrer para batir el récord histórico de Jimmy Connors de 109.



Muchos consideran al australiano Laver como la potencia suprema del tenis, y sostienen que habría conseguido muchos más de sus 11 Grand Slams si no hubiera sido excluido de los torneos entre 1963 y 1967 por hacerse profesional antes de la era Open.



Djokovic también tiene distancia que recorrer para superar a las mejores jugadoras. Margaret Court encabeza la lista de todos los tiempos con 24 títulos de Slam, Serena Williams tiene 23 y Steffi Graf se retiró con 22.