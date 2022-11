El joven Holger Rune sorprende a Novak Djokovic en la final del Máster 1000 París-Bercy

El danés Holger Rune, decimoctavo jugador mundial, derrotó 3-6, 6-3 y 7-5 al que era el vigente campeón y actual número siete del ranking ATP, el serbio Novak Djokovic, este domingo en la final del Masters 1000 de París-Bercy.



A sus 19 años, Rune jugaba su cuarta final consecutiva en otros tantos torneos, ganando en Estocolmo y quedándose con el subcampeonato en Sofía y Basilea.



En París ha conseguido el mayor éxito de su todavía corta carrera al ser su primer título de categoría Masters 1000.



El lunes, Rune será el primer tenista danés en entrar en el 'Top 10' desde la creación de la ATP en 1973. Subirá al décimo puesto.



Rune se convierte además en el primer jugador también desde la creación de la ATP en ganar a cinco jugadores del Top-10 en el mismo torneo (fuera del Masters de fin de año).



"Te mereces del todo esta victoria", le reconoció al término del partido Djokovic. "¡Qué semana extraordinaria, no estoy contento de que me hayas ganado, pero estoy contento por ti!", añadió.



Un Djokovic imperial al inicio se llevó el primer set con una solvencia que hizo temer una final carente de emoción.



Pero no supo concretar ninguna de las tres bolas de break consecutivas que se procuró al inicio del segundo set, y ello hizo que el set basculase en favor de Rune.



El danés se puso las pilas y no perdonó su primera bola de break en el partido. Conservó su ventaja hasta el final y llevó el partido a un tercer set que decidiría.



Djokovic pareció haber dado en esa tercera manga un paso de gigante cuando se puso 3-1, pero no supo cerrar el choque y dejó a su rival darle alcance (3-3).



Los dos jugadores estaban 5-5 cuando Rune rompió el servicio de 'Nole' para dominar 6-5 y servir para ganar la final.



Aunque cansado, logró salvar seis bolas de break de Djokovic y se impuso en su segunda bola de partido.