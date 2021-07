El italiano Matteo Berrettini a la final de Wimbledon tras derrotar al polaco Hurkacz

Juan Carlos Pamo

El italiano Matteo Berrettini, noveno jugador mundial, se clasificó este viernes en Wimbledon para su primera final del Grand Slam al derrotar por 6-3, 6-0, 6-7 (3/7) y 6-4 al polaco Hubert Hurkacz (18º), que había sido el verdugo en cuartos del suizo Roger Federer.



Berrettini, de 25 años, se enfrentará el domingo en la final al número uno mundial serbio, Novak Djokovic, o al canadiense Denis Shapovalov (12º), que se enfrentan este viernes en la segunda semifinal.



"Nunca había soñado con esto, era demasiado grande... Pero ahora que lo estoy viviendo, ¡tengo que creerlo!", comentó Berrettini.



Tras ganar el torneo de Queen's antes de Wimbledon, será ahora el primer italiano en jugar la final del único Grand Slam sobre hierba.



Berrettini ha superado en este Wimbledon su mejor actuación en un Grand Slam, que eran las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2019.



En Wimbledon participa por tercera vez y su mejor resultado hasta ahora era un duelo de octavos de final en 2019. Fue entonces derrotado con contundencia (6-1, 6-2, 6-2) por Federer.



Hurkacz no pudo repetir este viernes sus hazañas de rondas anteriores, cuando había eliminado a Federer en cuartos y al número dos mundial, el ruso Daniil Medvedev, en octavos de final.



A partir de 2-3 en el primer set, el italiano alineó 11 juegos para ganar el primer set, el segundo, y ponerse 1-0 arriba en el tercero.



Hurkacz consiguió plantar batalla en esa tercera manga, que se llevó en el 'tie break', pero en el cuarto set Berrettini controló la situación y terminó llevándose el billete a la final.



"Creo que yo merecía ganar el tercer set. Pero cuando lo perdí me dije que no era grave. Eso ha sido importante", estimó Berrettini.