El colombiano Nicolás Mejía avanzó a las semifinales en el Open Cali 2022

En un gran partido jugado en la cancha central del Club Campestre de Cali, se enfrentaron Nicolás Mejía y el argentino Matías Zukas, encuentro acompañado del público alentando continuamente al jugador cafetero.



Nicolás Mejía ganó a Matías Zukas por 6-1, 6-4, en un partido que duró una hora treinta y cuatro minutos.



Inició en alto ganando el primer set 6-1, con dos de ocho break points a su favor y una efectividad del 85% en su primer servicio. En el segundo set quebró temprano, tuvo dos games que no pudo quebrar, pero mantuvo el juego hasta el final.



“Fue un buen día muy sólido en mi saque, es una buena señal, espero recuperarme para mañana, ya que será un partido muy difícil. Pienso en el partido de mañana y seguir construyendo mi juego, si juego consistente, mente y controlo mi juego, voy a poder tener una carrera ascendente", comentó Nicolás Mejía.



En cuanto a Miljan Zekic, lo he visto hace dos años en Turquía sé que es un jugador muy complicado, él le da la vuelta de un momento a otro a un partido, saca muy bien, pero tendré que mantenerme muy sólido para lograr el objetivo de pasar a la final.” Dijo Mejía



En partido central este viernes al medio día el bogotano Mejía buscará su primera final en torneo Challenger enfrentando al serbio Miljan Zekic, octavo preclasificado del torneo a quien por primera vez se medirá.

El colombiano llega a semifinales después de ganar al estadounidense Evan Zhu (6-2, 6-2) y Juan Pablo Ficovich (7-6, 6-4).



Resultados de cuartos de final

En primer partido realizado en la cancha central lo ganó el peruano Nicolás Álvarez por 6-7(4) 6-4 7-6(7) al brasilero Felipe Meligeni Rodrigues Alves, en uno de los partidos más largos del torneo: tres horas y siete minutos.



“Fue un partido durísimo, peleado de principio a fin, Felipe jugó un buen partido, mental, físico y estratégico, estoy muy contento con la victoria. Los partidos a veces se definen por centímetros, tuve buenas intenciones, en los momentos importantes ambos estuvimos bien.

Muy contento de haberlo remontado. Es la instancia en el que más lejos he llegado, estar en semifinales. Felicitar a los organizadores del torneo y al público quien me alentó igualmente.” Dijo Álvarez



En otro cotejo el argentino Facundo Mena ubicado en el puesto 170 del ranking mundial de la ATP, superó por 6-3, 5-7 y 7-6, al coreano Yunseong CHUNG, luego 1 hora y 3 minutos de partido, en la cancha dos.



A su vez en la cancha tres, el serbio Miljan Zekic superó al argentino Román Andrés Burruchaga, por 7-5, 6-2, en una hora treinta y seis minutos.



Llaves para las rondas de semifinales



Nicolás Álvarez (PER) vs Facundo Mena (ARG) partido cancha central 11:00 AM.



Nicolás Mejía (Col) vs Miljan Zekic (SRB), cancha central no antes de la una de la tarde.



El Challenger colombiano de Cali se lleva a cabo sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo en el Club Campestre.