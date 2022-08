Djokovic no jugará el Masters 1000 de Montreal por no vacunarse contra el Covid

El serbio Novak Djokovic, cuya negativa a vacunarse contra el covid-19 le impide ingresar a Canadá, se retiró oficialmente del Abierto de este país, que este año se disputa en Montreal, anunciaron los organizadores el jueves.



El estado de no vacunado del campeón del último Wimbledon hizo que fuera poco probable que jugara en el prestigioso torneo Masters 1000, y probablemente Djokovic también se perderá el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que se inicia a fines de agosto, porque este país también requiere que los visitantes muestren sus carnets de vacunación.



El director del torneo de Montreal, Eugene Lepierre, había dicho a principios de este mes que no esperaba que Djokovic jugara. "O el gobierno canadiense cambiará las reglas con respecto a la vacunación o se arremangará y se vacunará. Pero no creo que ninguno de esos escenarios sea realista".



El alemán Oscar Otte también se retiró del torneo que comienza el lunes en Montreal, dijo la federación canadiense, Tennis Canada.