Djokovic muestra en Instagram su agradecimiento a quienes le apoyan "alrededor del mundo"

El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, alojado en un centro de retención en Melbourne, dio las gracias este viernes en Instagram a quienes, "alrededor del mundo", le apoyan.



"Gracias a mi familia, a mis amigos, a Serbia, y a toda la gente buena alrededor del mundo que me envía su apoyo. Gracias a Dios por la salud", escribió en un mensaje en serbio.



Ese apoyo, "puedo sentirlo y es enormemente apreciado", escribe también en inglés.



El número uno mundial del tenis desea también una feliz Navidad a los ortodoxos, después de despertar por segunda vez el viernes en un centro de retención de Melbourne, donde comienza el 17 de enero el Open de Australia, primer torneo del Grand Slam de 2022.



El tenista fue colocado en espera de una expulsión tras la anulación de su visado de entrada en Australia, en la noche del miércoles al jueves, ya que no cumplía las estrictas condiciones de entrada en el territorio, impuestas en el marco de la lucha contra el Covid-19.



Según el gobierno australiano, los papeles del jugador de 34 años, que se opuso a la vacunación obligatoria y cuya situación en este sentido es desconocida, no respondían a las condiciones exigidas en la materia.



El tenista no será expulsado antes del lunes, fecha de una nueva audiencia ante un juez de Melbourne.



Djokovic había aterrizado en Melbourne el miércoles con la esperanza de defender su título en el Open de Australia (17-30 de enero) y de ganar su 21º título en Grand Slam, tras haber recibido oficialmente una derogación médica.

Aquí el mensaje de Djokovic que compartió en su historia de Instagram.