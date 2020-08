Djokovic, demoledor en Cincinnati: avanzó a cuartos de final  

Daniel Molina Durango

El serbio Novak Djokovic, número uno mundial, venció este martes en sets corridos de 6-2, 6-4 al estadounidense Tennys Sandgren y avanzó a los cuartos de final del torneo de Cincinnati, que se disputa en Nueva York como antesala del US Open por el coronavirus.



Luego de imponerse fácil en apenas 35 minutos en el primer sets por 6-2, el serbio abrió el segundo quebrando el servicio de su oponente, Ahora enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff, quien doblegó en tres parciales al belga David Goffin, séptimo favorito, por 6-4, 3-6, 6-4.



A una semana del inicio del US Open, del que también será el gran favorito ante la ausencia del español Rafael Nadal, que renunció por temor al coronavirus, y del suizo Roger Federer, recuperándose de una lesión de rodilla, 'Nole' poco a poco va ganando fuerza.



Sandgren, 55 del mundo, sufrió constantemente el rompimiento de su servicio varias veces en el partido.



Djokovic finalmente cerró su boleto a la siguiente fase con un agradecimiento dirigido a las gradas, como si hubiera jugado con público.

Osaka avanza

Previamente, el español Roberto Bautista venció al ruso Karen Khachanov por 4-6, 6-3, 6-2 y avanzó también a los cuartos de final de Cincinnati -Masters 1000 de la ATP y Premier en la WTA.



Bautista, octavo favorito, superó a Khachanov, undécimo sembrado, en dos horas y siete minutos y ahora jugará contra el también ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, que venció al esloveno Aljaz Bedene con un doble 6-3.



En la rama femenina, la japonesa Naomi Osaka, décima jugadora del mundo, derrotó a la ucraniana Dayana Yastremska (25 del mundo) en sets corridos de 6-3, 6-1 y avanzó a cuartos.



A diferencia de su laboriosa entrada a la competición el día anterior contra la checa Karolina Muchova, Osaka fue emprendedora y rápida en esta ocasión con un triunfo en una hora y 10 minutos.

La nipona aprovechó su primer servicio con ocho aces y quebró el saque de su adversario en cuatro ocasiones.



Osaka, ganadora del US Open en 2018, se enfrentará a la estonia Anett Kontaveit el miércoles.



A su vez, la británica Johanna Konta, octava preclasificada, superó en octavos de final a la rusa Vera Zvonareva por 6-4, 6-2.



En caurtos Konta se medirá a la ganadora del partido entre la estadounidense Serena Williams, tercera favorita, y la griega María sakkari.



El torneo de Cincinnati se trasladó a Nueva York por la pandemia del coronavirus y sirve de preparación para el US Open, que se disputará en Flushing Meadows del 31 de agosto al 13 de septiembre.