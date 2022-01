Daniel Galán y un paso fugaz por la fase previo al Abierto de Australia 2022 

Tan solo un colombiano apareció en la fase previa del Australian Open 2022 y este fue eliminado en su presentación de manera sorpresiva. Además, durante la jornada, se presentaron varios triunfos de jugadores suramericanos, como de Argnetina, Chile y Perú.



A pesar de partir como el tercer preclasificado (120º), el colombiano no pudo imponer sus casi 100 lugares por encima de su rival, Prajnesh Gunneswaran (219º) y terminó sucumbiendo con parciales de 4-6 y 4-6 en una hora y 14 minutos de juego.



Para Galán no fue una jornada lúcida con su servicio, pues la diferencia estuvo en que lo cedió en dos ocasiones -una vez por set- hecho que al final le costó una derrota dolorosa, pues en el papel era el favorito y por bastante. Además, no aprovechó las dos opciones de quiebre que dispuso durante todo el encuentro.



Tras esta derrota, los colombianos presentes en esta edición del Australian Open 2022 son María Camila Osorio, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.