Daniel Galán avanzó a tercera ronda de Wimbledon tras retiro de su rival por Covid-19

Muchas veces la suerte juega un papel importante en la carrera de un jugador y eso es lo que ha ocurrido este jueves con Daniel Galán, quien se instaló en la tercera ronda de Wimbledon 2022 tras la baja de su rival de turno por Covid – 19.



De esta manera, se convierte en el tercer colombiano en la historia en esta instancia tras las apariciones de Santiago Giraldo y Alejandro Falla.

En la cuarta jornada en el All England Tennis Club el jugador bumangués debía enfrentar a Roberto Bautista Agut (19º) pero este comunicó a través de sus redes sociales que debió retirarse del torneo tras el positivo por Covid – 19.



"Tristemente hoy he notificado a la organización de Wimbledon mi baja en la competición. Ayer empecé a no encontrarme muy bien y tras hacerme el pertinente test he dado positivo por Covid – 19. Estaban siendo días buenos tras la lesión. y, afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión".



A esta victoria por walkover de Galán, se suma la de su primera ronda en sets corridos ante el alemán Dominik Koepfer (6_4, 7-5 y 7-6). Además, la actuación de este 2022, pasó a ser la mejor del colombiano en este evento, pues en 2021 cuando se estrenó, registró la segunda ronda.



Ahora, en busca de estampar su firma en la segunda semana de competencia de este Grand Slam, se medirá al ganador del duelo entre Denis Shapovalov (14º) y Brandon Nakashima (56º).



Es de resaltar que los otros colombianos que han pisado la tercera ronda de Wimbledon en la rama masculina fueron: Santiago Giraldo (2014 y 2015) y Alejandro Falla (2012).