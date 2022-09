Copa Davis: Nicolás Mejía derrota al turco Altug Celikbilek y le da primer punto a Colombia

Una trabajada victoria de Nicolás Mejía sobre Altug Celikbilek, le permitió a Colombia lograr su primer punto en la serie que afronta ante Turquía, por la Copa Davis.



El partido realizado en El Carmel Club Campestre de Bogotá fue de alto nivel técnico y se definió en tres sets, en dos horas y 25 minutos.



Mejía se impuso sobre Altug Celikbilek con parciales de 6-3, 1-6 y 7-6 (7/4), dándole a Colombia la oportunidad de comenzar con pie derecho la serie ante los turcos.



El tercer set fue dramático. Mejía estaba abajo 2-4, pero reaccionó a tiempo y obligó a la definición por tie break, imponiéndose 7-4 sobre el turco y asegurar de paso la victoria colombiana.



"Estaba nervioso, pero sin duda esta es la mejor experiencia de mi vida. Si perdía, iba a ser lo más duro. Gracias a Dios, mi papá y mi equipo, todos me ayudaron y no los defraudé, logré salvar ese tercer set", comentó el colombiano al final del juego, en entrevista con el canal Win Sports.



Después de este duelo, el turno será para Daniel Galán, quien cumplió una buena actuación en el reciente US Open, y ahora por Copa Davis se las verá con Cem Ilkel.



El domingo entrarán en acción los vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, favoritos para ganar su partido ante la dupla Erel-Kirkin.



El ganador de esta serie entre Colombia y Turquía logrará cupo a los Qualifiers de 2023, lo que es un paso para alcanzar las Finales de la Copa Davis el próximo año.