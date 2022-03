Colombia está abajo ante Estados Unidos 2-0 en su serie de clasificación de Copa Davis

Estados Unidos se colocó el viernes 2-0 ante Colombia en su serie de clasificación para la fase de grupos de la Copa Davis de tenis, con triunfos de Sebastián Korda ante Nicolás Mejía y de Taylor Fritz frente a Alejandro González.



Korda sufrió para imponerse a Mejía, su antigua pareja de dobles en categoría juvenil, por 6-4, 1-6 y 6-4 en dos horas y un minuto de partido ante su público en Reno (Nevada).



Mejía, número 265 del ranking ATP, plantó cara hasta el final al estadounidense, número 40, en un duelo entre jóvenes tenistas que se conocen a la perfección.



Korda, de 21 años, consiguió imponer su agresivo juego en los sets en los que acertó con el servicio. En la primera manga, el tenista de Bradenton (Florida) logró seis 'aces' que le aclararon el camino hasta el 6-4 parcial.



Mejía elevó su juego en el segundo set, en el que Korda no consiguió un solo punto de servicio y cometió tres doble faltas.



El tenista bogotano, de 22 años, logró dos quiebres iniciales con los que se adelantó 4-1 y se llevó el set embolsándose un total de seis juegos consecutivos.



En la tercera manga, Korda se arremangó para evitar la sorpresa pero Mejía resistió el embate y ambos llegaron a la definición igualados 4-4.



En el momento decisivo, el estadounidense volvió a desenfundar su servicio para adelantarse 5-4 y sellar el primer punto para Estados Unidos con un quiebre final.



Estoy "triste por la derrota", reconoció Mejía. "Pero se dejó el alma, se compitió de una buena manera y lastimosamente esos errores al final con mi saque no nos ayudaron".



"Hicimos un buen partido, como se tenía que hacer. Las victorias llegarán cuando tengan que llegar pero hay que mantener esa competitividad", recalcó.



- Fritz avasalla a González -

El equipo colombiano, que capitanea Alejandro Falla, recibió un serio correctivo en el segundo turno.



Taylor Fritz, número 20 de la ATP, venció por un contundente 6-1 y 6-0 a Alejandro González, número 453, en apenas 53 minutos de juego en el Reno Events Center.



El tenista de Medellín, de 33 años, defendió su primer servicio para colocarse 1-1 en el primer set pero a partir de ahí no pudo conquistar ningún otro juego frente al californiano.



Fritz, de 24 años, no encontró respuesta para su variado estilo de juego y sumó 5 'aces' por ninguno de su rival.



La serie se retomará este sábado con el punto de dobles que disputarán Jack Sock y Rajeev Ram, por Estados Unidos, y Juan Sebastián Cabal y Robert Farah por el lado colombiano.