Carlos Alcaraz tumba a Rafael Nadal y enfrentará a Novak Djokovic en semifinales de Madrid

El joven Carlos Alcaraz se medirá a Novak Djokovic en la semifinal del Torneo de Madrid, tras ganar a Rafael Nadal 6-2, 1-6, 6-3 en cuartos este viernes en cuartos.



Alcaraz se enfrentará por primera vez por una plaza en la final en Madrid al N.1 del mundo, que ganó sin problemas este viernes al polaco Hubert Hurkacz (14º) 6-3, 6-4.



En su tercer enfrentamiento, Alcaraz logró imponerse a su ídolo, cinco veces ganador en Madrid, que había vencido en sus dos duelos anteriores en la capital de España y en Indian Wells.



El murciano, número nueve del mundo, acabó imponiéndose en un partido accidentado que se tuvo que parar para asistir a un espectador en las gradas.



Alcaraz también tuvo que sobreponerse a una torcedura del pie derecho en el segundo set de un encuentro en el que Nadal pareció acusar su exigente partido de la víspera contra David Goffin.



El ganador de 21 Grand Slam sufrió en el primer set en el que cedió tres saques abriendo la vía para que Alcaraz se llevara la manga.



El murciano fue letal con sus subidas a la red y unas dejadas cortadas, a las que no lograba llegar Nadal.



En el segundo set, Alcaraz levantó tres pelotas de break en el segundo juego para mantener su servicio, pero un problema con su pie derecho tras una caída condicionó su juego.



Nadal ganó cinco juegos seguidos para llevarse el set 6-1 y forzar la tercera manga, donde volvió la mejor versión de Alcaraz.



El N.9 del mundo rompió en blanco el servicio de su rival para ponerse 3-1, tras lo que le bastó mantener su saque para llevarse el set y el partido.



Djokovic sigue recuperando sensaciones sobre el polvo de ladrillo madrileño, sobre el que ha ganado en dos sets sus dos últimos partidos.



Contra Hurkacz, que cometió demasiados errores no forzados, el serbio no tuvo que exprimir sus cualidades para imponerse: un break en cada set le sirvió para llevarse el partido en 1 hora y 21 minutos.



'Nole', que ganaba ya por 3-0 en apenas doce minutos de juego, no tuvo que hacer frente a ninguna bola de break.



En segunda ronda había eliminado a Gaël Monfils (21º) 6-3, 6-2. En octavos no tuvo que jugar ya que se benefició de la baja por enfermedad de Andy Murray.



En sus primeros torneos, Djokovic había caído en su entrada en liza en Montecarlo (contra Davidovich), y perdió la final de Belgrado ante el ruso Andrey Rublev.

