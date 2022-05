Carlos Alcaraz gana el Masters 1000 de Madrid tras arrollar a Alexander Zverev

El joven Carlos Alcaraz ganó este domingo el Masters 1000 de tenis de Madrid al imponerse contundentemente en la final al alemán Alexander Zverev por 6-3, 6-1.



Tras deshacerse de Rafa Nadal en cuartos y de Novak Djokovic en semis, Alcaraz, noveno jugador mundial, ganó su segundo Masters 1000 de la temporada, ante el vigente campeón del torneo madrileño en apenas una hora y dos minutos.



Animado por sus victorias ante el número uno y el número cuatro del mundo, Alcaraz superó al número tres en una final rápida, en la que Zverev no encontró en ningún momento soluciones para contrarrestar al murciano.



Alcaraz volvió a hacer prueba de su agresividad en el primer set, que se decidió en el sexto juego cuando el español rompió en blanco el saque de su rival para ponerse 4-2.



El murciano de 19 años confirmó con su saque el 5-2 para ganar una ventaja que le permitiría llevarse la manga.



Alcaraz volvió a ser letal con sus dejadas, a las que no lograba llegar el alemán, al que trató de hacer daño con su saque.



Se mostró siempre muy seguro ante un Zverev, que parecía no encontrar la forma de contrarrestar la presión de su rival.



En la segunda manga, Alcaraz volvió a romper el servicio del germano en el tercer juego con una magnífica dejada, para abrir la vía a su victoria.



En el siguiente juego, el español volvió a romper el servicio de un germano, que estrelló dos pelotas claves en la red y que cada vez se mostraba más cabizbajo, sin encontrar la forma de remontar.



Con 5-1 en el marcador y Zverev al servicio, el alemán logró levantar tres bolas de partido, pero en la cuarta, una doble falta dio la final al español.