Carlos Alcaraz avanzó sin problemas a los octavos del Masters 1000 de París-Bercy

El español Carlos Alcaraz, número uno mundial, arrancó su camino con triunfo en en el Masters 1000 de París-Bercy este miércoles, en una segunda ronda que no pudo superar el ruso Daniil Medvedev, tercer jugador del ranking ATP.



Alcaraz, el talento de 19 años que ha maravillado al mundo en este 2022 y que conquistó en septiembre el Abierto de Estados Unidos, se impuso por un doble 6-4 al japonés Yoshihito Nishioka (38º).



El joven murciano hizo un partido sólido a pesar de tener su rodilla izquierda protegida por dos vendas adhesivas.



"Traté de encontrar mi mejor nivel. Creo que jugué realmente bien. No pienso en la presión de ser el número uno mundial", afirmó Alcaraz, que la pasada semana llegó hasta semifinales en Basilea.



En octavos de final, Alcaraz se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov (28º) o al italiano Fabio Fognini (59º).



La principal sorpresa del miércoles fue el adiós del ruso Medvedev, que en su entrada en liza en esta edición perdió ante el australiano Alex De Miñaur (25º) por 6-4, 2-6 y 7-5, en 2 horas y 45 minutos de juego.



Ganador en París-Bercy en 2020 y ex N.1 del mundo, Medvedev salvó dos bolas de partido con su servicio antes de ceder en la tercera.



Será así De Miñaur quien se enfrente en octavos al estadounidense Frances Tiafoe (21º), semifinalista del último US Open, y que se deshizo este miércoles del británico Jack Draper (45º) 6-3, 7-5.



De Miñaur, de 23 años, nunca había derrotado a un jugador del Top 5 (18 derrotas antes de este miércoles).



Medvedev, ganador este año de dos títulos (Los Cabos y Viena) y con tres finales perdidas, una de ellas en el Abierto de Australia, se había clasificado para el Masters de fin de año en Turín (13-20 noviembre) antes incluso del torneo parisino.



"Me queda un torneo importante por jugar (en 2022) y estoy feliz por disputarlo", afirmó Medvedev, pensando ya en la cita en la ciudad italiana. "Estoy decepcionado, pero ahora tengo ganas de jugar en Turín y voy a intentar jugar bien allí, a un alto nivel", aseguró.



Antes, Stefanos Tsitsipas, N.5 del mundo, comenzó con buen pie en el Masters 1000 de París al dominar a Daniel Evans (27º) 6-3, 6-4 en 1 hora y 20 minutos, en 2ª ronda.



El griego de 24 años, que nunca superó los cuartos de final en Bercy, se medirá en octavos con el ganador del duelo entre el también británico Cameron Norrie (13º) y el francés Corentin Moutet (64º).



Ante Evans, que cometió numerosos errores no forzados, Tsitsipas tomó ventaja en cada set logrando el break en el primer juego de servicio de su rival.



Y sólo tuvo que salvar una sola bola de break en todo el partido.



Tsitsipas, campeón este año del Masters 1000 de Montecarlo en abril y finalista del de Cincinnati en agosto, antes de caer en primera ronda del US Open, tiene asegurado disputar el Masters de fin de año en Turín (13-20 noviembre), sea cual sea su recorrido en París.



El canadiense Felix Auger-Aliassime (8º), que ganó tres títulos en las tres últimas semanas (Florencia, Amberes, Basilea), estuvo a punto de caer eliminado en su partido de segunda ronda, pero pudo imponerse 6-7 (6/8), 6-4 y 7-6 (8/6) al sueco Mikael Ymer (74º).