Camila Osorio comenzó con pie derecho su participación en el WTA 250 de Washington

La tenista colombiana Camila Osorio empezó con victoria su andadura por la gira americana; la nacida en Cúcuta venció en la primera ronda del WTA 250 Washington D.C. (Estados Unidos) a la local Sofia Kenin, ex N°4 de la clasificación mundial y campeona del Abierto de Australia 2022. Osorio se impuso con parciales de 7-6(2) y 6-1 luego de una hora y 29 minutos de juego.



Un dato curioso de las protagonistas fue que ninguna tuvo en su banco a los entrenadores que la acompañaron a comienzo de año; de hecho, las noticias de la culminación de sus compromisos laborales se dieron la semana pasada. Osorio puso fin a su alianza con el coach español Ricardo Sánchez; entre tanto, Kenin se vio perjudicada en este aspecto por la sanción del neerlandés Max Wenders, su esposo y entrenador, suspendido por amaño de partidos.



En el primer set ambas tenistas sacaron para llevárselo, primero Osorio 5-3 y luego Kenin 6-5, pero el tie-break sería juez y allí la colombiana lució más efectiva. En el segundo episodio, Camila dominó las acciones, incluso pudo blanquear a su contrincante, pues sirvió 5-0, pero la dueña de casa no lo permitió y recuperó uno de los tres quiebres, después Osorio no dio opciones a la posibilidad de seguir recortando diferencias y de nuevo una ruptura la catapultó a la victoria.



En busca de los cuartos de final, Camila espera por la vencedora del partido entre la estadounidense Louisa Chirico y la británica Emma Raducanu, segunda preclasificada.