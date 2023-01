¡Buen comienzo! Novak Djokovic gana su primer título del año en Adelaida

El serbio Novak Djokovic ganó su primer título del año, este domingo en Adelaida, en Australia, al derrotar en la final al estadounidense Sebastian Korda, por 6-7 (8/10), 7-6 (7/3), 6-4, en un maratoniano partido de más de tres horas de juego.



El serbio tuvo que salvar una bola de partido en el segundo set, antes de lograr el 92º trofeo de su carrera y lanzar un aviso sobre sus posibilidades de cara al Open de Australia, que comienza dentro de una semana y donde intentará igualar el récord de victorias en Grand Slam de Rafael Nadal (22).



Djokovic, a sus 35 años, extendió su récord de imbatibilidad en Australia a 34 partidos seguidos.



El serbio buscará su décimo título en el Grand Slam australiano, ayudado por la ausencia en el Melbourne Park del lesionado número uno mundial, el español Carlos Alcaraz.



"Ha sido una semana maravillosa. Estar ahora aquí es un regalo, definitivamente", afirmó el serbio, número cinco del mundo, que se impuso en Adelaida en 2007 en los inicios de su carrera, y que se perdió el Australian Open del año pasado, tras ser deportado debido a su negativa a ser vacunado contra el covid.



"Entregué todo hoy y también a lo largo de la semana para poder poner mis manos en este trofeo", añadió.



Apoyo del público

"El apoyo que he recibido en los diez últimos días, ha sido algo que no creo que haya experimentado muchas veces en mi vida", explicó Djokovic, que tiene muchos seguidores en Australia, un país que también cuenta con una importante comunidad serbia.



"Sentí definitivamente que estaba jugando en casa", explicó.



Djokovic superó un punto de partido en contra, cuando estaba sirviendo, con un parcial adverso de 5-6 y 30/40 en el segundo set, para acabar ganando la manga en el tie break.



Korda, de 22 años, jugó la quinta final de su carrera y afirmó que la experiencia de la derrota en Adelaida le servirá para el resto de la temporada.



"Ha sido un gran comienzo de año. Me gustaría haber ganado hoy, pero ahora empieza una larga temporada y he sacado muchas cosas positivas de esta semana", dijo.



"Creo que vamos (su equipo y él) a tener un gran año juntos", indicó.



Djokovic, que no mostró signos de problemas en una pierna, que le habían molestado el sábado durante su victoria ante el ruso Daniil Medvedev, rindió tributo a su rival estadounidense.



"Gran esfuerzo hoy, Seb. Diría que probablemente tú estuviste más cerca de la victoria que yo. El partido se decidió por uno o dos golpes, uno o dos puntos", explicó el serbio.



"Mala suerte tuviste hoy, pero el futuro se anuncia brillante para ti", concluyó Djokovic.