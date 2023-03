El tenista colombiano Alejandro Hoyos clasificó a los cuartos de final del M25 Mosquera (Cundinamarca), certamen dotado con una bolsa de premios de 25 mil dólares, con sede en las canchas de polvo de ladrillo del Club Serrezuela. El nacido en Cartago superó por 1-6, 7-6(1) y 6-1 al ecuatoriano Álvaro Guillén, luego de dos horas y 8 minutos.



Todo parecía perdido para ‘Alejo’, pues caía 1-6 y 2-5; sin embargo, no dio el brazo a torcer y jamás se entregó. Producto de esa disposición ganó 11 de los siguientes 13 games para quedarse con la victoria y tomó así revancha de su oponente, quien lo había vencido en el único enfrentamiento previo, el cual se produjo en el M15 Quito (Ecuador) el año pasado.



“Fue un partido muy difícil, iba perdiendo, pero le metí cabeza y garra, esa fue la fórmula para quedarme con la victoria. Empecé a creer en el trabajo que vengo realizando, hubo un momento en el que me sentí ganador y eso me generó confianza para ser el vencedor”, dijo el vallecaucano.



Hoyos regresa a la fase de los ocho mejores de un torneo puntuable para el ranking ATP luego de 5 meses; en octubre pasado lo hizo en el M25 Ibagué. En busca de las semifinales, se medirá al vencedor del partido entre el estadounidense Patrick Kypson y el chileno Gonzalo Lama.



En el torneo femenino, Emiliana Arango sigue en carrera, luego de vencer por 6-1, 6-7(11) y 6-3 a la argentina Julia Riera. Ayer, el también colombiano Johan Rodríguez se medía al brasileño Paulo Saraiva Dos Santos.