El tenista suizo Roger Federer puso punto final a su brillantísima carrera con una derrota en el dobles haciendo pareja junto al español Rafael Nadal en la Laver Cup, que cierra su primera jornada con 2-2 en el marcador entre Europa y Resto del Mundo.



En el último partido del día, más allá de la medianoche londinense y después de dos horas y cuarto de partido, la pareja conocida en el circuito con el acrónimo 'Fedal' se inclinó ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe por 4-6, 7-6 (7/2) y 11-9.



Federer tuvo un servicio en el 'super tie break' para haberse despedido con una victoria, pero lo más importante era el homenaje al tenista de 41 años y 20 títulos del Grand Slam, que se emocionó cuando acabó el partido.



Quizá la despedida no fue la soñada por Federer y su gran amigo Nadal, que en el circuito se conocen con el acrónimo 'Fedal', al no haberse despedido con la victoria, pero pese a no ser una competición oficial, Sock y Tiafoe lucharon por una victoria que coloca el 2-2 entre el equipo europeo y el del resto del mundo.



En un primer set igualado, con ventaja para los sacadores, ambos equipos mantuvieron su servicio y todo se decidió al final: los estadounidenses no concretaron una bola de 'break' para haber tomado ventaja en el marcador, la salvó Federer con un 'smash', y en el juego siguiente los europeos no perdonaron y quebraron para colocarse 1-0.



En la segunda manga, el servicio de ambas parejas perdió efectividad y se intercambiaron 'breaks' antes de llegar al tramo decisivo.



Con 5-5 y servicio Nadal, los europeos salvaron seis bolas de 'break' y acabaron llevándose el juego para quedar a uno solo de la victoria, aunque los estadounidenses lograron forzar el 'tie break'.



En la muerte súbita, los europeos encadenaron errores y el partido se fue al 'super tie break', al mejor de 10 puntos.



Como si de un guion hollywoodiense se tratase, con 9-8 para los europeos, Federer tuvo un servicio para despedirse con la victoria, pero envió una derecha a la red y los estadounidenses no desaprovecharon el error.