¡A cuartos! Juan Sebastián Cabal y  Robert Farah continúan sólidos en Wimbledon

Ricardo Micolta Angulo

La ilusión de mantener el título conseguido en Wimbledon 2019 sigue latente para los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes clasificaron a los cuartos de final de la edición de 2021. Los integrantes del Equipo Colsanitas y terceros sembrados en el certamen londinense dieron cuenta este lunes de los australianos Luke Saville y Max Purcell por 6-3, 6-4, 2-6 y 6-4 luego de dos horas y 9 minutos de juego.



En los dos primeros sets los colombianos fueron superiores, no permitieron opciones de quiebre con su servicio y les arrebataron en dos ocasiones el saque a sus contrincantes, obteniendo la ventaja necesaria para resolverlos a su favor. Todo parecía indicar que el partido se iba a resolver en tres mangas, pues en el arranque de esto, los colombianos quebraron de entrada, pero los australianos no solo lo recuperaron, sino que lograron dos rupturas más para alargar la contienda.



En el cuarto parcial, los vallecaucanos volvieron a mostrar su poderío en el servicio, no dando chances a los oceánicos, supieron aguantar y el místico séptimo game lograron el quiebre que les permitió sentenciar a la postre el partido a su favor.



En su segunda intervención en la fase de los ocho mejores del tercer Grand Slam del año, los deportistas cafeteros esperan por la pareja del estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury, con quienes registran dos caídas en igual número de enfrentamientos. La primera se produjo en la segunda ronda del ATP Masters 1000 de París en 2019 y la más reciente en las semifinales del ATP 250 de Eastbourne, donde los colombianos oficiaban como los campeones defensores.



Justamente, Ram y Salisbury acabaron con el sueño de la otra pareja suramericana con vida en el cuadro, luego de vencer por 6-3, 6-3 y 7-6(10) al uruguayo Ariel Behar y el ecuatoriano Gonzalo Escobar. En Londres siguen con vida los argentinos Horacio Zeballos y Máximo González, y el brasileño Marcelo Melo, pero sus parejas son de diferentes países de Europa.



Esta fue la victoria N° 70 de Cabal y Farah en torneos de Grand Slam, en el Abierto de Australia registran 15, en Roland Garros 23, en Wimbledon 18 y en el US Open 14.