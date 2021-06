"Soy orgullosa de ser la abanderada en Tokio 2021": Caterine Ibargüen

Juan Carlos Pamo

Caterine Ibargüen Mena, atleta antioqueña y medallista olímpica en Londres 2012 y Río 2016, fue designada por el Comité Olímpico Colombiano como la abanderada de la delegación de Colombia para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



“Lloré, me emocioné mucho cuando el doctor Ciro Solano, presidente del COC, me dijo que era abanderada a los Olímpicos. Se la compartí a mi familia y al profe Duany, soy orgullosa de ser la abanderada en Tokio”, manifestó la deportista nacida en el municipio de Apartadó, en declaraciones a RCN Radio.



Se espera la confirmación de una instrucción del Comité Olímpico Internacional, que tiene en sus planes que todas las delegaciones tengan un hombre y una mujer como abanderados, por igualdad de género.



Para los Juegos de Río, hace cuatro años, se generó una polémica respecto a la elección del abanderado, luego de las declaraciones que hizo Caterine a través de sus redes sociales.



“Gracias a todos por los votos a mi nombre para ser abanderada de nuestro país en Juegos Olímpicos 2016. Pero por motivo del monopolio, la política, e injusticias que siempre vivimos. Hoy no seré escogida como tal, motivo de que Directv es uno de mis patrocinadores y los intereses de nuestro Comité Olímpico Colombiano es otro”. Y añadió: «pero el compromiso es con mi país. No con esta minoría. Mis colores los representaré con mucho orgullo como siempre lo hago».



Posiblemente el acto de entrega de la bandera estaría programado para la semana del 22 de junio, pero todavía Presidencia no confirma este encuentro con los deportistas que representarán al país en las justas deportivas.