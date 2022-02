Se inauguró la final nacional de los Juegos Comunales 2022

En un evento protocolario que se realizó en el Coliseo Bernardo Caraballo, de Cartagena, y en el que participaron la viceministra del Deporte, Daniela Maturana, los integrantes del Comité Organizador y las 26 delegaciones participantes, el Ministerio del Deporte oficializó el inicio de la final nacional de los Juegos Comunales 2021.



En su intervención, la viceministra del Deporte, Daniela Maturana, dio la bienvenida a todas las delegaciones y resaltó la importancia de realizar estos Juegos, unas justas que, bajo el marco de la sana competencia, la integración y cohesión social, buscan integrar a las organizaciones comunales del país a través del deporte social comunitario.



"Estamos diciéndole al país que es con hechos como transformamos el territorio y las comunidades a través del deporte. Aquí no importa el color, no importa el género, la edad, y eso es lo bonito del deporte, que nos invita a unirnos en entornos de sana convivencia, saludables y de paz", expresó la viceministra.



"Para el Ministerio del Deporte los Juegos Comunales son muy importantes y este es un mensaje clave porque queremos hacer un llamado a las organizaciones comunales, a los municipios, a los departamentos para que le sigamos apostando a estas actividades en donde el deporte social comunitario no tiene límites", añadió la viceministra.



Por otro lado, el presidente de la Confederación de Acción Comunal, Ceferino Mosquera, expresó que: "Los juegos son la necesidad de que todos los comunales de los territorios podamos hacer deporte", puntualizó



Las justas, además, también entregarán premios reflejados en incentivos de bonos para implementación deportiva y juegos tradicionales, los cuales serán otorgados a las delegaciones que ocupen los ocho primeros puestos, por valores que van desde los dos hasta los 30 millones de pesos:



- Primero: 30.000.000

- Segundo: 25.000.000

- Tercero: 20.000.000

- Cuarto: 15.000.000

- Quinto: 10.000.000

- Sexto: 6.000.000

- Séptimo: 4.000.000

- Octavo: 2.000.000



"Los Juegos Comunales en Cartagena significan mostrarle a Colombia y al mundo que existe comunidad, que existen barrios, que existen veredas, que por medio del deporte se integran y que también tienen derecho al deporte y a la recreación. El deporte social comunitario es la mejor estrategia de integración social cultural por medio del deporte y la recreación", comentó Martín Emilio Ramírez, director de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte



Las prácticas individuales comenzaron competencias en la mañana de este viernes y, hasta el próximo 21 de febrero, Cartagena continuará siendo testigo de los mejores exponentes en diferentes modalidades, entre las que se destacan atletismo, ajedrez, billar, dominó, trompo, rana, tejo, minitejo y muestra cultural. Baloncesto y fútbol de salón tendrán participación hasta el 24 de febrero.



"Estos juegos nos demuestran que seguimos siendo un solo corazón, un país que se llama Colombia. En nombre del alcalde William Dau Chamat, el equipo humando de Instituto de Deportes de Cartagena, les doy la más efusiva y cordial bienvenida a todos y cada uno de los participantes de los terceros Juegos Comunales 2021", dijo Viviana Londoño, directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Cartagena.



De esta manera, y con la alegría del Caribe Colombiano, Cartagena le dio la bienvenida los 854 integrantes de las delegaciones (694 deportistas y 160 personas más entre fisioterapeutas, entrenadores, delegados y jefes de misión) que llegaron a la heroica para buscar la gloria en el máximo evento del deporte social comunitario.



Para el Ministerio del Deporte es motivo de orgullo poder ser artífice de la realización de los terceros Juegos Comunales 2021, un evento que ratifica al deporte como uno de los principales vehículos de transformación social. Asimismo, agradece a todas las entidades involucradas por el apoyo y aporte para materializar este sueño del deporte social comunitario.