Se baja el telón de los I Juegos Panamericanos Junior, en la ciudad de Cali

Con la bandera de Colombia en todo lo alto por su gran desempeño en los Juegos Panamericanos Junior, Cali cierra esta noche las justas que preparan a los deportistas olímpicos, en su primera edición.



A las 7:00 de la noche, en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, los organizadores de los Juegos y los deportistas de las distintas delegaciones se darán cita para clausurar el certamen, donde Cali le demostró al mundo, una vez más, su espíritu deportivo y su calidad como anfitrión de los grandes eventos.



En la ceremonia se esperan unos 1200 deportistas y 1500 voluntarios, además de las autoridades locales, departamentales y de Panam Sports, la entidad que organiza los Juegos Panamericanos Junior.



La clausura comenzará con el show de Cali Flow Latino. Luego ingresarán los deportistas en bloque, posteriormente los voluntarios y juntos enviarán un mensaje a la juventud mundial, compartiendo la fraternidad continental.



Durante la ceremonia de clausura habrá la presentación de un video con los mejores momentos de las justas en Cali, Buga, Jamundí, Calima El Darién Yumbo, Palmira y Barranquilla, que también fueron subsedes.

Habrá, además, espacio para los discursos de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán; el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el presidente de Panam Sports, Neven Ilic.



Luego aparecerá un hombre pájaro batiendo sus alas y ese viento irá apagando el pebetero que estará en el estadio Pascual Guerrero, lo cual se apreciará a través de un video.



Una vez extinguido el fuego panamericano, se producirá la arriada de la bandera de Panam Sports. Entonces, Ilic invitará a la juventud del continente a los próximos Juegos en 2025, con sede por asignar.



Finalmente vendrá el cierre con dos shows musicales: Element Black (reggaeton) y Juan Palau (música urbana).



“Esto no ha sido fácil. Todos sabemos que estamos en una pandemia, y que hemos vivido dos años de incertidumbre. Pero destaco lo que hicieron el Gobierno de Colombia, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y nosotros mismos como equipo. Teniendo consciencia que queríamos hacer el esfuerzo, que no teníamos que bajar los brazos y que esto iba a ser importante para los atletas de nuestro continente. En calidad de Presidente de Panam Sports me llena de orgullo que nos hayamos atrevido y que hayan sido todo un éxito estos Juegos”, dijo Neven Ilic.



Con respecto a la ciudad, el Presidente de Panam Sports dijo que a Cali le quedará “el orgullo de haber sido sede de los Primeros Juegos Panamericanos Junior de la historia, en momentos tan difíciles. Con equipos fantásticos de la Alcaldía, de la Gobernación y del Comité Organizador que supieron sacar adelante los problemas que siempre suelen ocurrir en estos Juegos, pero trabajando 24/7 pudieron organizar una fiesta fantástica”.



“Un dato importante —agregó Ilic— es que el 30% de los medallistas colombianos son vallecaucanos, lo que habla muy bien de lo que se está haciendo con el deporte aquí. El Legado deportivo es gigante, esta generación será la que brillará en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028”.



La boletería tiene un costo de $20.000 por persona y puede adquirirse en la página web de Viveboletos. Para ingresar deberá mostrarse su carné de vacunación que demuestre al menos la aplicación de una dosis de las vacunas contra el Covid-19.