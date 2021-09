La Selección Valle se medirá a Antioquia en las semifinales del Campeonato Nacional Sub 17

En el cumplimiento de la última jornada de la fase de grupos del campeonato nacional, la Selección Valle sub 17 Masculina de fútbol, perdió 0-2 ante Atlántico, partido desarrollado en el Estadio Moderno Julio Torres de Barranquilla.



Los dirigidos por Jorge Peralta avanzaron segundos del grupo A con 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota.



Las selecciones que avanzaron a la Semifinales fueron por el grupo A: Atlántico y Valle. Por el grupo B Antioquia y Tolima.



Las llaves de las semifinales quedaron así:



Sábado 25 de septiembre



9:00 a.m. Valle Vs Antioquia

11: 00 a.m. Atlántico Vs Tolima



Los compromisos serán televisados por el canal deportivo Win Sports +