La golfista caleña María José Marín llega a la ronda final del WALA como líder

La ronda final del Women's Amateur Latin America 2021, en El Pilar Golf (Fátima, Argentina), tendrá a María José Marín y Valery Plata como protagonistas este domingo después de sostenerse en los dos primeros lugares del tablero tras el tercer día de acciones.



Con la mirada atenta de Annika Sörenstam en el 'tee' del hoyo 1, las dos colombianas siguieron robándose el show en suelo argentino y quedaron encaminadas para tener una emocionante batalla por el título.



María José rubricó una tarjeta 'bogey free' en esta jornada con 'birdies' en los hoyos 1, 2, 6, 7 y 11 para acabar el día con 67 golpes (-5); su liderato se sustenta en -13 para campeonato y con dos de ventaja sobre Valery.



Justamente, la santandereana reportó 68 impactos (-4) con un esfuerzo notable para no resignar sus opciones de victoria ante la caleña con -11 total al finalizar el día.



Plata se apuntó un 'bogey' en el hoyo 1, pero luego recompuso el camino con 'birdies' en las banderas de los hoyos 3, 5, 6, 7 y 9.



La diferencia con las terceras parece lapidaria, ya que la argentina Valentina Rossi y la virgenense británica Alexandra Swayne caminan en -5 para campeonato. Más abajo, en la quinta posición, están María Cabanillas (Argentina) y Valeria Mendizabal (Guatemala) en -2.



Así las cosas, Marín y Plata compartirán 'threesome' con Rossi este domingo para definir a la primera campeona del WALA la cual recibirá el honor de quedar en la historia así como invitaciones al AIG Women´s Open y el The Amundi Evian Championship 2022, dos de los cinco 'majors' del LPGA Tour, al The Women´s Amateur Championship y el Annika Invitational USA.



Finalmente, en cuanto a las demás nueve colombianas, Cristina Ochoa ocupa la casilla 12 en +3, María Alejandra Hoyos la 22 en +6, Valeria Ramírez la 27 en +7, María José Bohórquez y Ana Sofía Murcia la 39 en +10, Sofía Torres y Carolina Andrade en la 43 en +13, Catalina Monroy la 52 en +17 y Valerie Hernández la 54 en +18.