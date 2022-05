Juan Sebastián Muñoz jugará por tercera vez consecutiva el PGA Championship

Animado por su gran tercer puesto el fin de semana anterior en el Byron Nelson, el colombiano Juan Sebastián Muñoz continúa su temporada 2021-22 en la máxima categoría del golf mundial esta semana, en el marco del PGA Championship, el segundo Campeonato Mayor de la temporada y que se disputará en Tulsa (Oklahoma) desde este jueves.



Muñoz, puesto 35 en la FedEx Cup, está presente por tercera ocasión en este certamen que reúne a los mejores del momento en el campo de Southern Hills. Organizado por la PGA of America, el PGA Championship entregará una bolsa de premios de 15 millones de dólares, 2,1 destinados al campeón.



Sin haber podido superar el corte en sus dos primeras salidas en este torneo, Muñoz llega con buenas sensaciones y con el impulso del destacado nivel de juego mostrado hasta el domingo anterior en Texas en una semana en la que no sólo fue protagonista, sino que anotó un nuevo récord en la historia del golf mundial como el único jugador con dos tarjetas de 60 golpes en una misma campaña.



En estas horas previas, Sebastián tuvo su primer contacto con el par 70 de 7.556 yardas de Southern Hills, cumpliendo con su fase de preparación con miras al inicio de las acciones. Muñoz jugará las dos primeras rondas al lado del estadounidense Zac Oakley (profesional de club en Estados Unidos) y el japonés Yuki Inamori.



“Noté el campo ‘trickery’ (engañoso). Jugué el domingo pasado con Jordan (Spieth) y me dijo que era muy parecido a Colonial, obviamente un poco más largo… Interesante, toca estar en un dominio total de la bola, desde el tee… hay que pegar desde el fairway para darse chances de birdies, demuestra que todas las partes del juego van a ser importantes”, aseguró Muñoz.



El colombiano estuvo presente en las ediciones 2020 y 2021 de este campeonato, en ambos casos fallando el corte. Superar ese límite inicial se constituye entonces en su primer objetivo en esta semana. “Es un torneo complicado. Hasta ahora, ninguno de los dos PGA Championship me ha parecido fácil y este parece que tampoco. El torneo tiene una buena cancha, un buen desafío y vamos a ver cómo nos va”, agregó.



El campeonato 31 de los 47 de la FedEx Cup del PGA Tour en la temporada reunirá a lo más selecto del golf mundial, con 29 de los mejores 30 del conteo general de puntos de la máxima categoría, liderados por supuesto por el gran Tiger Woods, que regresa a la competencia luego de su presentación en el Masters de Augusta en abril pasado. Woods, ganador de este campeonato en esta misma sede en 2007, jugará su segundo torneo desde su recordado accidente en febrero de 2021, manteniéndose en todo caso en el grupo de destacados para esta semana.



Adicionalmente, nombres como los del estadounidense Scottie Scheffler (ganador del Masters y número uno del Ranking), el español Jon Rahm (2), el también local Collin Morikawa y el australiano Cameron Smith, igualmente están confirmados. El estadounidense Phil Mickelson, que pasó a la historia el año anterior al ganar este PGA Championship a sus 50 años, será el gran ausente, acosado por el escándalo que suscitaron algunas declaraciones en febrero pasado y que le han costado al zurzo californiano.



Con Muñoz, serán seis los latinos presentes en este segundo Major del año. En el grupo están los chilenos Joaquín Niemann y Guillermo Pereira, los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz y el venezolano Jonathan Vegas. “Nos llevamos muy bien todos los latinos, somos más que compañeros de trabajo también amigos, como que nos rodeamos y podemos hablar de nuestras seguridades, inseguridades, como cualquier persona. Es como un viaje entre amigos por todo el país que van jugando golf”, puntualizó Muñoz.