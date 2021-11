Juan Sebastián Muñoz, a tres golpes del líder, jugará por la victoria en el RSM Classic 

Por segunda oportunidad en esta temporada, después del Zozo Championship en Japón, Juan Sebastián Muñoz estará en el grupo principal de un torneo del PGA Tour una vez finalizó segundo en la tercera ronda del The RSM Classic.



La diferencia con el líder Talor Gooch (Estados Unidos) ahora es de tres impactos, pero el bogotano no pierde la ilusión de poder sumar su segunda victoria en el máximo circuito este domingo.



Muñoz comenzó a bajarle al par del Seaside Course (Sea Island Resort, Georgia) en el hoyo 7 con un 'birdie' y repitió en el 9. Sin embargo, en la segunda vuelta perdió esos golpes con 'bogeys' al 11 y 12, aunque en el 15 logró ponerse uno bajo par con lo que al final firmó tarjeta de 69.



Gooch, con 67 golpes (-3) gracias a cuatro 'birdies' y un 'bogey', llegó a -16 total y será quien parta con ventaja en la jornada definitiva; el grupo principal estarán él, Sebastián y el irlandés Seamus Power, quien escaló desde el cuarto lugar con 67 impactos (-3).



Con la meta de mantener su condición en el PGA Tour para la próxima temporada, Muñoz vuelve a ponerse en posición de conseguir su segundo triunfo en la gira desde que se quedó con el Sanderson Farms Championship 2019 que le otorgó tarjeta por dos años. La otra opción para el colombiano es quedarse con un lugar en el Top-125 de la FedEx Cup al finalizar el curso 2021/22, pero seduce más la primera.



En cuanto al líder, Talor, su palmarés cuenta con el News Sentinel Open 2017 del entonces Web.com Tour aunque en este curso del PGA Tour viene acariciando el triunfo con un cuarto lugar en el Fortinet Championship y un quinto en The CJ Cup at Summit.