Hombres en la natación artística: nadadores piden ser incluidos en los Juegos Nacionales 2023

Restan siete meses para el inicio de los XXII Juegos Nacionales del Eje Cafetero y Valle del Cauca y aún hay aspectos que todavía no se han solucionado de cara a las justas deportivas. En este caso, la nueva polémica se centra en la inclusión de los hombres en la modalidad de equipos en el nado sincronizado.



Esta petición se basa en la decisión que en octubre de 2022 la FINA (Federación Internacional de Natación) tomó acerca de permitir hasta dos varones en los equipos de natación artística y que el COI acogió para implementarlo por primera vez en los Juegos Olímpicos de París 2024.



Sin embargo, esta nueva reglamentación no está aplicada para los Juegos Nacionales y por eso deportistas como el vallecaucano Gustavo Sánchez hacen la solicitud a Mindeporte para incluirlo.



“Estamos pidiendo que se nos deje competir a los hombres por parte del Ministerio del Deporte en la natación artística por equipos. Nuestro llamado es para que la ministra (Astrid Bibiana Rodríguez) nos escuche y poder lograr una solución a esto porque la respuesta siempre es que no está estipulado en la reglamentación de los Juegos”, le comentó Gustavo Sánchez a El País de Cali.



La Carta Fundamental de los XXII Juegos Nacionales 2023 fue expedida a finales de 2020, tiempo en el que todavía no estaba vigente la reglamentación expedida por la FINA sobre la participación de hombres en los equipos de nado sincronizado.



“Siempre a comienzo de año, el Ministerio del Deporte se reúne con las federaciones para analizar los cambios en los deportes. Esta vez fue a mediados de marzo y creo que ellos entendieron mal porque seguro pensaron que lo que queríamos era incluir a los hombres en todas las pruebas, pero es solo que nos permitan participar en equipos tal como lo permite la FINA desde este año”, dijo el nadador.



El vallecaucano Gustavo Sánchez es caleño, tiene 22 años, estudia diseño de comunicación visual en la Universidad Javeriana de Cali y ya cuenta con títulos como campeón Suramericano 2021, Bolivariano 2022, Centroamericano 2022, medalla de oro por primera vez para Colombia en el Open de París 2022 y sexto en top-10 en el sincronizado duetos del Mundial de Budapest.



“Esto nos afecta porque no solo nos excluye de los Juegos, sino que no nos permite acceder a becas universitarias y/o patrocinios para poder participar en competencias, disputar medallas internacionales y cupos para los Olímpicos”, lamenta el nadador vallecaucano.



Para los Juegos Olímpicos de París 2024 se implementará por primera vez la prueba de natación artística mixta por equipos, donde podrán participar hasta dos hombres en los grupos conformados por 8 nadadores.



Igualmente, para los Olímpicos de Los Ángeles 2028 se permitirá la inclusión masculina en todas las disciplinas de la natación artística.



“Aquí no se busca cambiar cosas grandes, que incluir más medallas, números de deportistas o mayor presupuesto, sino que se permita a un hombre competir en los equipos de natación artística en los Juegos Nacionales. Nuestro deporte no se trata de rapidez o fuerza que implique un gran cambio metiendo a un hombre en el equipo”, fueron las palabras del nadador Gustavo Sánchez.



Esta solicitud cuenta con el respaldo de todas las ligas de natación de Colombia y de la Fecna (Federación Colombiana de Natación), por lo que se espera que en los próximos días se pueda dar una solución definitiva y se les permita a los hombres competir en la prueba por equipos de la natación artística de los Juegos Nacionales 2023, que se disputará en la ciudad de Armenia entre el 11 y el 13 de noviembre.