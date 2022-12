¡Hay campeón! Finalizó en Jamundi el primer Circuito Internacional de ajedrez

El Gran Maestro Internacional chileno, Cristóbal Henríquez, se coronó campeón del primer torneo del Circuito Internacional de Ajedrez “El Valle avanza y se fortalece” finalizado este domingo 11 de diciembre en el coliseo Imdere Alfaguara de Jamundí. Cristóbal derrotó en la última partida del campeonato con cerca de 4 horas, al peruano Johnny Paredes, sumando 7.5 puntos en las 10 rondas disputadas.



El segundo lugar del torneo de maestros fue para el caleño José Gabriel Cardoso Cardoso, quien sumó 7.0 puntos, luego de imponerse al paraguayo Neuris Delgado Ramírez. El tercer puesto fue para el hombre de Azerbaiyán Azer Mirzoev 7.0, quien venció al colombiano Manuel Campos Gómez.



“Fueron siete días de intensas competencias con grandes jugadores, a pesar de haber estado todo el torneo compitiendo en la mesa uno, el último día pude haber terminado cuarto, lo que indica lo apretado que estuvo este evento que fue muy bien organizado. Lástima no haber sabido con mayor tiempo que eran tres torneos seguidos para haberme quedado para jugar en Palmira y Cali; ahora debo ir a mi país Chile a jugar un torneo allá", dijo Henríquez Villagra.



En el torneo para los jugadores con Elo menor a 2100, el título fue para el local Alexander Borrero, natural de Buenaventura y radicado en Jamundí, quien sumó 6.5 puntos en siete rondas, dejando el segundo puesto para el caleño Jhoiner Franco 5.5 y tercero para Luis Ángel Luligo, también de Cali con 5.5 puntos.



Los infantiles, sub 14 vieron triunfar al cartagueño Elián Manuel Hernández quien sumó 6.0 puntos, con segundo puesto para Josué Durán López de Jamundí, 6.0 y tercero Justhin González Cortes de Tuluá.



El certamen patrocinado por la alcaldía de Jamundí, primero de los cuatro torneos que tiene el circuito, tuvo participación de 115 deportistas de Chile , Paraguay , Perú Azerbaiyán, España , Cuba , Francia, Ecuador y Colombia en tres categorías; ITT Grandes Maestros, IRT jugadores con Elo debajo de 2100 e infantil, menores de 14 años.



El segundo torneo del circuito iniciará el próximo martes 13 de diciembre en la biblioteca central de Palmira, evento extensivo hasta el 19 de este mes, con presencia también de buen número de Grandes Maestros Internacionales, certamen que cuenta con el apoyo de la alcaldía de Palmira.



POSICIONES FINALES ITT GM

1.-GM Cristóbal Henríquez Villagra, Chile 7.5 puntos

2.- José Gabriel Cardoso Cardoso, Colombia 7.0

3.- Azer Mirzoev, Azerbaiyán 7.0



IRT, MENOS DE 2100 ELO

1.- Alexander Borrero, Colombia 6.5

2.- Jhonier Franco, Colombia 5.5.

3.- Luis Ángel Luligo Bejarano, Colombia 5.5

4.- Rolando Rentería, Colombia 5

5.- Helvert Hernández Pinzón – Colombia 5



INFANTILES SUB 14

1.-Elian Manuel Hernández, Cartago 6.0 puntos

2.- Josué Durán López, Jamundí, 6.0

3.- Joshtin Matías González Cortez, Tuluá 5.5