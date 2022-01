¡Yerry Mina se quedó sin técnico!: Rafael Benítez fue destituido como entrenador del Everton 

El Everton, de la Premier League inglesa, anunció este domingo el cese de su entrenador español Rafael Benítez debido a los malos resultados, el último de ellos una derrota el sábado ante el colista Norwich (2-1).



"El Everton confirma el cese de Benítez como entrenador del primer equipo", escribieron los 'Toffees', actuales 16º en la Premier League, con seis puntos más que la zona de descenso.



La llegada de Benítez en la pretemporada de 2021 para reemplazar a Carlo Ancelotti, que partió rumbo al Real Madrid, ya había sido polémica. El técnico de 61 años se convirtió en el primer entrenador del Everton y del Liverpool, los dos equipos de la ciudad, desde los años 1890.



Unas pancartas con amenazas e insultos fueron desplegadas por los aficionados antes incluso de que su nominación fuese oficial. No sólo por haber dirigido a los 'Reds', sino porque en aquel entonces tachó al Everton de "club pequeño" luego de un derbi en 2007.



Entrenador también del Newcastle, Real Madrid, Nápoles o Inter de Milán, Benítez llevó al Liverpool a ganar la mítica final de la Champions en 2005, con una victoria en los penales ante el AC Milan (3-3, 3-2 en penales), después de haber ido perdiendo 3-0 en el descanso.



Pero luego de un inicio esperanzador con el Everton, con 3 victorias y 1 empate en las cuatro primeras fechas, los meses de octubre y noviembre, con 2 empates y seis derrotas fragilizaron considerablemente su posición.



"Desde el primer día, tanto mi cuerpo técnico como yo mismo, trabajamos como siempre, con un compromiso y dedicación total, no sólo teníamos que conseguir resultados, también conquistar corazones. Sin embargo, la situación económica primero y las lesiones después nos lo pusieron aún más difícil", señaló el técnico español en su sitio internet.



"Estoy convencido de que íbamos a mejorar con la vuelta de los jugadores lesionados y la llegada de los nuevos fichajes. El camino hacia el éxito no es sencillo y desgraciadamente en el fútbol actual se buscan resultados inmediatos y cada vez hay menos paciencia; las circunstancias han condicionado los resultados y no será posible continuar el proyecto", añadió Benítez.



El propietario del club, el empresario anglo-iraní Farhad Moshiri, había asegurado el mes pasado que daría tiempo a Benítez para enderezar el rumbo, pero terminó por ceder a la presión popular, que convirtió la situación en insostenible.



Cabe recordar, que el entrenador español tuvo conflictos con el colombiano James Rodríguez en el Real Madrid y en su tiempo como técnico en el Everton.