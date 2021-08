Yerry Mina fue baja con el Everton  y genera preocupación en la Selección Colombia

Transcurridas tres jornadas de la Premier League, el zaguero Yerry Mina sufrió su primera lesión de la temporada.



El jugador, que es duda si estará con la Selección Colombia para las Eliminatorias, estuvo ausente este sábado, en el triunfo del Everton 0-2 como visitante contra el Brighton.



"Hay un pequeño problema, una pequeña lesión. Tenemos que tener cuidado y no podemos correr riesgos, así que no podemos usarlo", informó el entrenador Rafa Benítez.



Se espera que en las próximas horas se conozca la gravedad de la lesión de Mina, que venía teniendo regularidad con el Everton en el inicio de la temporada.



Si el central caucano no llegara a estar disponible para unirse a la Tricolor para las Eliminatorias, el entrenador Reinaldo Rueda deberá probar variantes. Carlos Cuesta, Óscar Murillo y Andrés Llinás serían los candidatos para suplir a Mina.